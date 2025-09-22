أسهم الإسكان الأمريكية تنتعش مع استئناف خفض الفائدة

برزت أسهم قطاع الإسكان كأحد أبرز الرابحين المحتملين، مع استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة؛ إذ شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة مع تسعير الأسواق لمزيد من إجراءات التيسير النقدي.

وفي خطوة هي الأولى منذ ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي سعر الفائدة القياسي، مشيراً إلى أن المزيد من الخفض قد يتبع في محاولة لدعم سوق العمل الذي يواجه تحديات. وينعش هذا التحول القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل أسهم الشركات الصغيرة والسلع الاستهلاكية التقديرية، فيما يرى المستثمرون أن أسهم شركات بناء المنازل قد تستفيد بدورها إذا ما أسفر التيسير النقدي عن تراجع في معدلات الرهن العقاري ونشاط اقتصادي أكثر قوة يعيد بعض الزخم إلى قطاع الإسكان المتعثر، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.

وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى شركة «إدوارد جونز»: «الاحتياطي الفيدرالي يعيد تشغيل دورة التيسير النقدي؛ وإذا فكرنا في القطاعات التي قد تستفيد من ذلك، فإن شركات بناء المنازل تأتي في المقدمة».

وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يوم الجمعة عند مستويات قياسية مرتفعاً بأكثر من 13 % منذ بداية العام، عقب قرار الفيدرالي خفض الفائدة ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4 و4.25 %.

كما أغلق مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة يوم الخميس عند مستوى قياسي هو الأعلى في نحو أربع سنوات.

ويأمل بعض المستثمرين أن تؤدي عودة سياسة التيسير إلى تعزيز أسهم القطاعات الدورية الحساسة للنشاط الاقتصادي، ما يوسع نطاق قيادة السوق للأسهم بعيداً عن شركات التكنولوجيا العملاقة التي دفعت المؤشرات للصعود خلال الفترة الماضية.

تحركات المؤشر والشركات

وسجل مؤشر قطاع الإسكان «PHLX Housing» ارتفاعاً بنسبة 15 % حتى الآن هذا الربع، مقارنة بمكاسب تقارب 7 % لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لكنه لا يزال متراجعاً على أساس سنوي أمام المؤشر الأوسع.

ومن بين أبرز الرابحين هذا الربع، قفزت أسهم «دي آر هورتون» بأكثر من 30 %، فيما ارتفعت أسهم «كيه بي هوم» و«تول براذرز» بأكثر من 20 %.

أما أسهم شركات التجزئة المتخصصة في تحسين المنازل مثل «لووز» و«هوم ديبوت»، فقد حققت مكاسب بنحو 20 و13 % على التوالي.

انخفاض

وأفادت رابطة المصرفيين للرهن العقاري هذا الأسبوع بأن متوسط الفائدة على الرهن الثابت لمدة 30 عاماً انخفض إلى 6.39 % خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر 2024.

كما توقعت مؤسسة «كيف برويت آند وودز» أن تقترب الفائدة من مستوى 6 % بحلول نهاية العام.

وجاءت خطوة الفيدرالي لخفض الفائدة وسط مؤشرات ضعف في قطاع الإسكان، إذ أظهرت بيانات الأربعاء هبوط بناء المنازل الأمريكية لعائلات فردية إلى أدنى مستوى في عامين ونصف تقريباً.

ووصف رئيس الفيدرالي جيروم باول نشاط القطاع العقاري بأنه «ضعيف» خلال مؤتمره الصحفي عقب قرار السياسة النقدية.

وقال جاك ياناسيفيتش، كبير استراتيجيي المحافظ في «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»: «إذا تمكنا من خفض معدلات الرهن العقاري، فقد يمنح ذلك بعض الأوكسجين لسوق الإسكان»، مشدداً على أن النزول إلى نطاق 5 % يعد عتبة مهمة. ومع ذلك، يحذر المستثمرون من أن خفض سعر الفائدة الأساسي لا ينعكس بالضرورة بشكل موازٍ على معدلات الرهن العقاري، نظراً لارتباطها بشكل أكبر بعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، والذي يتأثر بعوامل اقتصادية أوسع، وقد بلغ العائد حالياً نحو 4.13 %، منخفضاً من 4.6 % في مايو.

ولا يزال حجم خفض الفائدة المتوقع خلال العام غير واضح، إذ قد يدفع استمرار الضغوط التضخمية مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

ومن المنتظر أن تكشف بيانات الأسبوع المقبل عن مزيد من المؤشرات على وضع سوق الإسكان، بما في ذلك أرقام مبيعات المنازل القائمة والجديدة.

ويقول بول نولتي، كبير مستشاري الثروة لدى «ميرفي آند سيلفست لإدارة الثروات»: «ارتفاع معدل دوران المنازل يعد مؤشراً جيداً للنشاط الاقتصادي عموماً، لذلك نرغب في رؤية هذه الأرقام تسجل نمواً متواصلاً».

كما يتضمن جدول البيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل القراءة المحدثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وتقارير عن قطاعي التصنيع والخدمات، إلى جانب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياساً رئيسياً للتضخم، فيما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس الفيدرالي جيروم باول غداً.

أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية

الاثنين 22 سبتمبر

كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز

كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم

كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران

كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك

كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين

الثلاثاء 23 سبتمبر

كلمة نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي من ستاندرد آند بورز

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي من ستاندرد آند بورز

كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك

كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

الأربعاء 24 سبتمبر

مبيعات المنازل الجديدة

كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي

الخميس 25 سبتمبر

كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي

طلبات إعانة البطالة الأولية

الناتج المحلي الإجمالي

الميزان التجاري الأولي للسلع

المخزونات الأولية للتجزئة

المخزونات الأولية للجملة

طلبيات السلع المعمرة

كلمة افتتاحية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز

كلمة نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان

مبيعات المنازل القائمة

كلمة نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار

كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان

كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي

الجمعة 26 سبتمبر

الدخل والإنفاق الشخصي

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين

ثقة المستهلك

كلمة نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان

