14.8 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

سجلت تداولات الأسهم المحلية 14.8 مليار درهم الأسبوع الماضي، منها 7.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و6.98 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 3.14 مليارات سهم، عبر تنفيذ نحو 182.55 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في 5 جلسات بقيمة 1.6 مليار درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ361.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 321.65 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند 6023.21 نقطة، متراجعاً بـ0.12 % في 5 جلسات.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 15.2 %، وارتفعت أسهم الرمز كوربوريشن 9.3 %، وأجيليتي للمخازن 5.9 %، وجي إف إتش المالية 5.7 %، وتبريد 3.8 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 795.5 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 3.15 مليارات درهم مقابل مبيعات بنحو 2.3 مليار درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.14 % إلى 10128.14 نقطة خلال أسبوع. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 600.6 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 589.8 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة أكثر من 565.97 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 13.3 %، وأدنوك للحفر 10.3 %، ورابكو للاستثمار 7.7 %، وأم القيوين للاستثمارات 7.6 %، وحياة للتأمين 7.14 %.

وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، إذ صعد مؤشر سوق دبي 0.75 % إلى 6023.21 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.29% إلى 10128.14 نقطة.