«وول ستريت» تعزز مكاسبها.. وتراجع جماعي للبورصات الأوروبية



ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الجمعة، بعد صعودها إلى مستويات قياسية في الجلسة السابقة، في حين صعد سهم شركة فيديكس مع إعلان شركة توصيل الطرود عن نتائج فصلية قوية، فيما تراجعت البورصات الأوروبية بصورة جماعية.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 68.7 نقطة أو 0.29 % إلى 46211.16 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.1 نقطة أو 0.31 % إلى 6647.11 نقطة، وكسب المؤشر ناسداك المجمع 83.6 نقطة أو 0.48 % إلى 22554.315 نقطة.

تراجع أوروبي

وتراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية في ألمانيا والمملكة المتحدة.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.16% إلى 554.12 نقطة، دون تحقيق أي تغير يُذكر على مدار الأسبوع.

وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.15% إلى 23639 نقطة، وهبط فايننشال تايمز البريطاني 0.12% إلى 9216 نقطة، فيما استقر «كاك» الفرنسي عند 7853 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية الجمعة، انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا خلال أغسطس 2.2% على أساس سنوي، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية في الشهر الماضي 0.5% على أساس شهري.