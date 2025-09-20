6 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أسبوع

سجلت معظم الأسواق العربية أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، وتلونت 6 أسواق باللون الأخضر، وهي بورصات السعودية، وقطر، وسوق أبوظبي، والكويت، ومسقط، ومصر، بدعم من صعود القطاعات القيادية الرئيسية.

أقفل مؤشر سوق دبي المالي عند 6023.21 نقطة، متراجعاً بـ0.12% في 5 جلسات. وتصدر سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 15.2% في أسبوع، وارتفعت أسهم الرمز كوربوريشن 9.3%، وأجيليتي للمخازن 5.9%، وجي إف إتش المالية 5.7%، وتبريد 3.8%.

في المقابل، تراجعت أسهم يونيكاي للأغذية 10%، ودبي الوطنية للتأمين 9.85%، وتعليم القابضة 6.7%، ودبي للمرطبات 5.8%، وإمباور 4.65%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.14% إلى مستوى 10128.14 نقطة خلال أسبوع.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 600.6 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 589.8 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة أكثر من 565.97 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 13.3%، وأدنوك للحفر 10.3%، ورابكو للاستثمار 7.7%، وأم القيوين للاستثمارات 7.6%.

وحياة للتأمين 7.14%، فيما انخفضت أسهم أوراسكوم 15.7%، وأرام 12.55%، وعمان والإمارات للاستثمار 12.3%، والعين الأهلية للتأمين 9.9%، ودار التأمين 9.7%.

السعودية

سجل مؤشر السوق السعودية مكاسب أسبوعية، بدعمٍ من صعود القطاعات الرئيسية، ولا سيما قطاع الطاقة، ليصل إلى النقطة 10780.69 وبما يمثل ارتفاعاً نسبته 3.13% عن مستويات الأسبوع الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي إلى 9.06 تريليونات ريال، وذلك مقارنة مع 8.645 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق، وبما يمثل مكاسب بنحو 414.73 مليار ريال.

وصعدت قيم التداولات الأسبوعية إلى 34.7 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 17.92 مليار ريال بالأسبوع الماضي، كما ارتفعت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 1.48 مليار سهم، مقابل 1.06 مليار سهم الأسبوع السابق.

وجاءت أسهم «سنومي ريتيل» على رأس الأكثر ربحية هذا الأسبوع بارتفاع 27.97%، تلتها أسهم مجموعة إم بي سي بنمو 15.83%، وجبسكو 13.37%، والصناعات الكهربائية 13.27%.

والماجد للعود 12.99%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم الأندلس قائمة الأكثر خسارة بتراجع أسبوعي نسبته 5.58%، ثم سابتكو 4.53%، والعقارية 3.33%، وتشب 3.01%، وإكسترا 2.19%.

الكويت

وفي الكويت، سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعاً جماعياً، مع نمو القيمة السوقية للسوق بأكثر من 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر.

وبالنسبة لمؤشر السوق الأول فقد وصل إلى النقطة 9435.98، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 94 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي، وبنسبة 1% تقريباً. كما ارتفع مؤشر السوق العام إلى مستوى 8820.82 نقطة، مسجلاً نمواً بنحو 1.2%.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة أكثر من 2% إلى مستوى 8,101.92 نقطة، كما ارتفع الرئيسي 50 بنسبة 1.59% منهياً تعاملات الأسبوع عند 8300.2 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة مكاسب أسبوعية بـ623 مليون دينار، وصولاً إلى 52.71 مليار دينار، فيما تراجعت كميات التداول الأسبوعية إلى 2.33 مليار سهم (بانخفاض 2.5% تقريباً عن الأسبوع الماضي)، كذلك انخفضت قيم التداولات بأكثر من 3% إلى 540.61 مليون دينار، عبر 127.32 ألف صفقة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، فقد حلت أسهم ثريا في صدارة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 26.55%، تلتها أسهم تنظيف 16.52%، وديجتس 15.45%، ومتحدة 13.04%، والمنار بارتفاع 11.58%.

وعلى الجانب الآخر، تصدرت أسهم الشركة العقارية العربية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع أسبوعي بنسبة 10%، تلتها يوباك 7.41%، والأولى 7.27%، وأسيكو 5.2%، وكويتية 5.12%.

قطر

وسجلت بورصة قطر أداءً أسبوعياً إيجابياً، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 1.94% إلى مستوى 11307.85 نقاط.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 2.12%، إلى 676.61 مليار ريال، مقارنة مع 662.59 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي. وفيما يتعلق بقيم التداول الأسبوعية، فقد سجلت ارتفاعاً بنحو 2.91 مليار ريال، وبلغت كميات التداول 1.05 مليار سهم، عبر 121.62 ألف صفقة.

وجاءت أسهم استثمار القابضة في صدارة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 6.7%، تلتها أسهم شركة بلدنا 6.2%، وقطر لصناعة الألمنيوم 5.12%، وبنك دخان 4.5%، ومصرف قطر الإسلامي 4.3%.

بينما على الجانب الآخر، جاءت أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في صدارة الأكثر انخفاضاً بتراجع أسبوعي 3.7%، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.9%، والبنك الأهلي 1.8%، وأوريدو 1.71%، وفودافون قطر 1.4%.

البحرين

بينما خالفت بورصة البحرين أداء معظم الأسواق الخليجية، ليسجل مؤشرها العام تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1.03% إلى مستوى 1923.39 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.80% إلى مستوى 900.21 نقطة. وسجلت قيم التداولات بالأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر 2.983 مليون دينار بحريني، وكمية التداولات 8.928 ملايين سهم.

وتصدرت أسهم إثمار قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 7.14%، تلتها أسهم GFH بانخفاض 1.36%، وخليجي بنك 1.27%، فيما تصدرت شركة ألمنيوم البحرين قائمة الأكثر ربحاً هذا الأسبوع بارتفاع 0.47%، تلتها أسهم بنك التمويل الكويتي بارتفاع 0.39%، وبييون بنسبة 0.21%.

مسقط

وفي عُمان، سجل مؤشر «مسقط 30» ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1%، منهياً التعاملات عند مستوى 5123.64 نقطة، وبزيادة 41.83 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي، وبدعم من ارتفاع المؤشرات القطاعية.

وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 0.67% لتسجل 30.143 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 29.942 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب 201.32 مليون ريال.

وفيما يخص حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع، فقد ارتفع بنحو 1.39% إلى 388.91 مليون ورقة مالية، مقابل 383.56 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بينما انخفضت التداولات الأسبوعية 2.7%، إلى 79.78 مليون ريال، مقابل 81.99 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وجاءت أسهم العُمانية للتغليف في صدارة قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو بنسبة 10.49%، تلتها المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 8.08%، والعنقاء للطاقة بنسبة 6.48%، فيما تصدرت أسهم ظفار للأغذية والاستثمار قائمة المتراجعين بانخفاض 10%، والمركز المالي 8.7%، وريسوت للأسمنت بنسبة 7.61%.

بورصة مصر

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متبايناً، ليصل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» إلى مستوى 35403 نقاط بارتفاع 1.33%، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 70» بنحو 2.67% إلى 10618.95 نقطة، كما انخفض «إيجي إكس 100» بنحو 2.07% مغلقاً عند 14092.05 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,509.9 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، ما يمثل ارتفاعا بنحو 0.89% خلال الفترة. كذلك، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الجاري نحو 395.6 ملياراً في حين بلغت كمية التداول نحو 11,550 مليون ورقة منفذة على 550 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 486.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 6,842 ملايين ورقة منفذة على 601 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

