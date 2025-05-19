32 مليار درهم أرباح 62 شركة مدرجة بدبي في 3 أشهر

قفزت أرباح 62 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 32 مليار درهم خلال الربع الأول 2025، بنمو نسبته 23 %، مقابل 26 ملياراً في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قيمتها 6 مليارات درهم. وبلغت حصة أرباح 5 بنوك من هذه الشركات 10.6 مليارات درهم في الربع الأول 2025، أي ما نسبته 33.13 % من الإجمالي.

الإمارات دبي الوطني

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني، قائمة الشركات والبنوك بدبي من حيث قيمة الأرباح، محققاً ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة

56 % لتصل إلى 7.8 مليارات درهم، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة، وهو ما شكل عاملاً رئيساً في زيادة الدخل بنسبة 11 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس صافي الربح بعد الضريبة فقد تراجع قليلاً بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى 6.2 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي).

إعمار العقارية

وحقّقت شركة إعمار العقارية أداءً قوياً خلال الربع الأول 2025 محافظة على الزخم التصاعدي الذي شهدته العام الماضي. وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 3.7 مليارات درهـم بنهاية الربع الأول بنمو 27 % عن الفترة المقابلة من 2024، فيما زادت الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 27 % ليبلغ 5.4 مليارات درهم.

إعمار للتطوير

وارتفعت أرباح شركة «إعمار للتطوير» العائدة إلى المساهمين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 48 % لتصل إلى 1.92 مليار درهم مقارنة مع 1.3 مليار درهم في الربع المقابل من العام 2024.

دبي الإسلامي

وحقق بنك دبي الإسلامي، صافي أرباح بعد احتساب الضريبة بقيمة 1.79 مليار درهم، بنمو 8 % على أساس سنوي. وسجل البنك أرباحاً قبل الضريبة قيمتها 2.1 مليار درهم بنمو 14 % على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الموجودات 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 %.

بنك المشرق

وسجل صافي أرباح بنك المشرق في الربع الأول من العام الجاري نحو 1.79 مليار درهم مقارنة مع صافي ربح قدره 2.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.1 مليار درهم.

الإمارات الإسلامي

وأعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح قياسي غير مسبوق بلغ مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24 % مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

دبي التجاري

وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري بنسبة 18.13 % إلى 828.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع 700.98 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024.

كهرباء ومياه دبي

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت أرباحاً صافية بقيمة 496 مليون درهم، مسجلة كذلك إيرادات قياسية بقيمة 5.96 مليارات درهم. كما حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية قياسية بلغت 3.85 مليارات درهم، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للنقد وما يعادله إلى 8.17 مليارات درهم بزيادة قدرها 2.07 مليار درهم مقارنة بالرصيد المسجل في نهاية 2024.

سالك

وحققت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، صافي أرباح، بعد احتساب الضرائب، بقيمة 370.6 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 33.7 % على أساس سنوي.

تيكوم

وحققت مجموعة «تيكوم» صافي أرباح قدرها 360.86 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 292.53 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة نمو 23 %. وبلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 371.3 مليون درهم مقارنة مع 304.2 ملايين درهم في الربع الأول من 2024.

دبي للاستثمار

وارتفعت أرباح «دبي للاستثمار» المنسوبة إلى المساهمين بنسبة 42 % لتصل إلى 170.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 120 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفع صافي الربح بنسبة 48.8 % إلى 167.2 مليون درهم في الربع الأول 2025 مقارنة بصافي ربح قدره 112.36 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

إمباور

وأعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 540 مليون درهم بزيادة 0.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024، فيما حققت أرباحاً إجمالية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 297 مليون درهم.

وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 159 مليون درهم وصافي الربح بعد الضريبة 145 مليون درهم للربع الأول بتراجع 12 % من 165.6 مليون درهم في الربع الأول 2024.

تبريد

وارتفع صافي أرباح شركة تبريد بنسبة 1.84 % لتصل إلى 121.5 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 119.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع الربح العائد إلى مساهمي الشركة بنسبة 3 % إلى 115.4 مليون درهم. فيما استقرت الإيرادات عند 468.1 مليون درهم في الربع الأول مقارنة مع 465.9 مليون درهم في الربع المقابل من 2024.

ديار للتطوير

وارتفع صافي أرباح شركة ديار للتطوير العقاري بنسبة 53 % ليصل إلى 111.52 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 72.96 مليون درهم في الربع الأول من 2024، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة بنسبة 55 % لتصل إلى 113 مليون درهم.

تاكسي دبي

وأعلنت شركة تاكسي دبي، تحقيق أداء قوي في قطاعات أعمالها الرئيسة خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة عدد سكان دبي ونمو قطاع السياحة، إلى جانب التطور العمراني المستمر الذي ساهم في زيادة الطلب على خدمات التنقل.

وانخفض صافي الربح المُعلن عنه بنسبة 23 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 83.6 مليون درهم نتيجة الخصومات الترويجية التي قدمتها الشركة ضمن حملة إطلاق منصة «بولت».