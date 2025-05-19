مستثمرو الأسهم يستعدون لحصد ثمار الأرباح

ترقب حركة أسهم البنوك والشركات المدرجة الكبرى بعد نتائجها القوية

يستعد المستثمرون في الأسواق المحلية لحصد ثمار النتائج القوية للشركات والبنوك، بعد انتهاء موسم إعلان نتائج أعمال البنوك والشركات عن الربع الأول من عام 2025، إذ تشهد أسواق الأسهم المحلية أحداثاً عديدة خلال الأسبوع الجاري.

ومع انتهاء موسم النتائج واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوعية، وربح رأسمالها السوقي نحو 41 مليارات درهم في 5 جلسات، وعزز سوق دبي المالي صعوده مرتفعاً بنسبة 2.69 %، ليتصدر ارتفاعات البورصات العربية، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.29 % إلى مستوى 9654.22 نقطة خلال الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون حركة أسهم البنوك والشركات المدرجة الكبرى مثل «الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وسالك، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، والدار العقارية، والعالمية القابضة، وأدنوك للحفر»، والتي حققت أرباحاً قوية بحثاً عن مكاسب في الشراء.

وقال بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: إن المؤشر العام لسوق دبي المالي تمكن من تجاوز أعلى مستوى منذ يوليو 2008، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.69 % خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 5455 نقطة، ويمثل هذا الارتفاع الأسبوعي السادس على التوالي، ما يعكس زخماً صعودياً قوياً في الأسواق الإماراتية، مدعوماً بالأداء الإيجابي للأسواق العالمية.

وذكر أن الأداء القوي لسوق دبي جاء مدفوعاً بقوة أسهم بارزة مثل «سالك»، الذي ارتفع بنسبة 9.25 %، وبنك الإمارات دبي الوطني بـ7.36 %، وبنك دبي الإسلامي بـ4.50 %، وعلى مستوى القطاعات كان قطاعا السلع والمواد من أبرز الداعمين للمؤشر، حيث سجّلا ارتفاعاً بنسبة 7.51 % و6.85 % على التوالي خلال الأسبوع.

وأضاف أنه بالنسبة للمؤشر العام لسوق أبوظبي فقد ارتفع بنسبة 0.29 % خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى 9654 نقطة، ومن أبرز الأسهم الداعمة للمؤشر خلال الأسبوع كانت أدنوك للغاز (2.8 %)، وبنك أبوظبي التجاري (3.92 %).

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين

«الاتحاد العقارية».. مجلس الإدارة يوافق على تعيين عضو مجلس إدارة جديدة.

«أدنوك للحفر»..أحقية أرباح نقدية بواقع 4.97 فلوس للسهم عن الربع الأول 2025.

«أجيليتي جلوبال».. مؤتمر المستثمرين لمناقشة البيانات المالية للربع الأول.

الثلاثاء

«اكتتاب».. عمومية عادية للموافقة بعدم توزيع أرباح نقدية.

نهاية اكتتاب «مساكن دبي ريت».

الأربعاء

«مساكن دبي ريت» تعلن سعر الطرح النهائي.

الخميس

«وطنية».. عمومية غير عادية للموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

«أجيليتي» عمومية عادية للموافقة على توزيع أرباح نقدية.

الجمعة

«طلبات».. صرف أرباح نقدية بواقع 1.73 فلس للسهم عن الربع الرابع 2024.

«لولو للتجزئة».. صرف أرباح نقدية بواقع 3 فلوس للسهم عن النصف الثاني 2024.

«أبوظبي الوطنية للتكافل» صرف أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم عن العام المالي 2024.



