تحركات هامشية لمؤشرات الأسهم المحلية بتداولات 2.3 مليار درهم

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قاربت 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و773.75 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 494.5 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 32.2 ألف صفقة.

سوق دبي

استحوذ سهما «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، على ما يقارب نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 381.9 مليون درهم، بما يعادل 49.4 % من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 773.75 مليون درهم.وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5978.69 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.21 %.

وتصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات سوق دبي بنسبة 3.13 %، وصعدت أسهم سلامة 2 %، الصناعات الوطنية القابضة 1.64 %، تيكوم 1.47 %.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1 % عند 13.90 درهم، فيما واصل سهم دبي للاستثمار ارتفاعه، حيث زاد بنسبة 1.3 % عند 3.06 درهم. بينما ارتفع سهم مساكن دبي ريت بنسبة 2.3 % عند 1.34 درهم. وكان سهم طلبات هولدينغ الأكثر تداولاً.

حيث بقي على ثبات عند 1.17 درهم، وبتداولات قاربت 36 مليون سهم. فيما تراجعت أسهم دبي الوطنية للتأمين 9.85 %، ودبي التجاري 3.65 %، وتعليم القابضة 2.3 %، والإمارات ريم للاستثمار 2.27 %.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم مصرف عجمان بقيمة 21.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 15 مليون سهم من أسهم المصرف بسعر تنفيذ 1.44 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 42.8 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 373.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 330.65 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.61 % إلى مستوى 10099.06 نقطة.وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 223.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 161.34 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 133.14 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 22 صفقة مباشرة على أسهم كل من شركات الدار العقارية، وأجيليتي جلوبال بي ال سي، وعنان للاستثمار القابضة، بقيمة إجمالية بلغت 308.5 ملايين درهم.

وكان من ضمنها 19 صفقة على الدار العقارية بنحو 29.3 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 281.7 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي، أسهم أوراسكوم 11.8 %، وأبوظبي الوطنية للتكافل 10.94 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.76 %، وأدنوك للحفر 4.44 %.

وأغلق سهم بنك أبوظبي التجاري على ارتفاع، بعد أن شهد انخفاضاً خلال جلستين متتاليتين، حيث زاد بنسبة 3.2 % عند 14.80 درهم،، فيما ارتفع أدنوك للإمداد والخدمات، بنسبة 2.4 % عند 5.76 درهم، مُسجلاً أعلى إغلاق له منذ يناير 2025.

وارتفع سهم إشراق للاستثمار، بنسبة 0.7 % عند 0.538 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم أدنوك للحفر، بنسبة 4.4 % عند 5.88 درهم، ليُسجل أعلى إغلاق منذ شهر فبراير 2025، وبتداولات تجاوزت

38 مليون سهم. فيما تراجعت أسهم الخليج اﻻستثمارية 10 %، والعين اﻷهلية للتأمين 9.85 %، ورأس الخيمة للأسمنت 4.6 %، وأسمنت الخليج 3.2 %.

الرسملة

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.145 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.12 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.025 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع تاسي السعودي 1.22 %، والقطري 0.73 %، ومسقط 1 %، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.05 %، والبحرين 0.10 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.22 %.

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.22 % عند 10781 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 16.4 مليار ريال.

وصعد سهم مجموعة إم بي سي بنسبة 10 % عند 32.20 ريالاً، وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي بنسبة 2 % عند 24.47 ريالاً، و94.80 ريالاً، على التوالي، وأغلق سهم الماجدية مرتفعاً 8 % عند 13.14 ريالاً.

في المقابل، تصدر سهم سابتكو تراجعات السوق بأكثر من 4 %، وتراجعت أسهم بنك الرياض، وكاتريون، سهل، وأسمنت العربية، والبحر الأحمر، وأماك، وثمار، بنسب بين 1 و2 %.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.22 % ليغلق عند مستوى 35403 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.36 % ليغلق عند مستوى 43354 نقطة.

وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.21 % ليغلق عند مستوى 15910 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.44 % ليغلق عند مستوى 3857 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.06 % ليغلق عند مستوى 10618 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.19 % ليغلق عند مستوى 14092 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84 % ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

