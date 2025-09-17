بعض مؤشرات «وول ستريت» ترتد هبوطاً بعد قرار الفيدرالي خفض الفائدة

ارتدت بعض مؤشرات الأسهم الأمريكية هبوطاً بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيس عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4%، في أول قرار له في 2025، ففي «وول ستريت»، ظل مؤشر «داو جونز» الصناعي يتأرجح صعوداً وهبوطاً بعد قرار الفيدرالي، إلى أن استقر مرتفعاً بنسبة 0.58%، لكن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتد هبوطاً بنسبة 0.11%، كذلك هبط مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.36%.

كذلك تباين أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.14%، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.13%، في حين تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.40%.

وقفز سهم «بوست إن. إل.» بنسبة 7.5% بعد أن كشفت شركة البريد والطرود والتجارة الإلكترونية عن استراتيجيتها الجديدة. وارتفع سهم «نوفو نورديسك» 1.8% بعد أن رفعت خدمات بنك بيرينبيرج للوساطة توصيتها لسهم شركة تصنيع الأدوية الدنماركية.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكاي» الياباني مقتفياً أثر هبوط شهدته «وول ستريت» خلال الليل من مستويات ارتفاع قياسية، وذلك قبل صدور قرار مهم من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وأغلق مؤشر «نيكاي» على انخفاض بنسبة 0.25%، كما نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.7%.

وقدم الأداء القوي لأسهم شركات قطاع الرقائق دعماً فارقاً، إذ ارتفعت بناء على صعود مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي ارتفع 0.3% لأعلى مستوى على الإطلاق، الثلاثاء.