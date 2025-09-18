الأسهم المحلية تتحرك عرضياً.. والسيولة تتجاوز 1.7 مليار درهم

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 955.25 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و761.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 366.9 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 36.4 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع تحرك الأسواق بشكل عرضي في انتظار محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة.وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.128 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 3.1 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.025 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 394.1 مليون درهم، بما يعادل 51.8% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 761.5 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5991.11 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.14%.

وتصدر سهم «تبريد» ارتفاعات سوق دبي بنسبة 2.36%، وصعدت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 1.98%، وأجيليتي للمخازن 1.7%، وشعاع كابيتال 1.54%، فيما انخفضت أسهم اكتتاب القابضة 5.88%، وبي إتش إم كابيتال 2.58%، وتيكوم 2.57%، ومساكن دبي ريت 2.24%، وهبط سهم إعمار العقارية 1.1%.

وقفز سهم بنك المشرق بأكثر من 1.5 % مع إطلاقه بنكاً رقمياً متكاملاً للخدمات المصرفية للأفراد في باكستان.

وعوض سهم دبي للاستثمار خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.7%، بعد تأكيد الشركة عن خطط لبيع ما يصل إلى 25% من أسهمها في نشاط العقارات التابع لها (مجمع دبي للاستثمار) من خلال طرح عام أولي.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 85.4 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 406.2 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 320.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10038.29 نقطة، متراجعاً 0.25%.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 138.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 116 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 102.2 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم فينكس كروب 2.74%، وجلفار 2.3%، وأدنوك للإمداد 1.8%، وأسمنت الخليج 1.75%، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.86%، وعمان والإمارات للاستثمار 9.77%، وأوراسكوم 7.7%، وأبوظبي التجاري 2.98%.

الأسواق العربية

وخيم الحذر على أغلب البورصات العربية التي شهدت تراجعاً في الأداء، إذ تراجعت بورصات الكويت 0.04%، ومسقط 0.11%، والبحرين 0.39%، فيما ارتفع «تاسي» السعودي 1.25%، والقطري 0.94%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.38%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.25% ليغلق عند 10650 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوعين، وبتداولات بلغت 4.6 مليارات ريال.

وتصدر سهم «جبسكو» ارتفاعات السوق بنسبة 10%، وصعدت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، وأكوا باور، وسينومي ريتيل، ودراية، وأماك، وبن داود، والمنجم، وسليمان الحبيب، وأنابيب، وعطاء، وحلواني إخوان، بنسب تراوحت بين 1 و5%.

وارتفع سهم سلوشنز بأكثر من 5% عند 248.20 ريالاً، في المقابل، تراجع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 34.30 ريالاً، وهبط سهم الكابلات السعودية بأكثر من 2%.

في سياق متصل رحبت تداول السعودية بإدراج المملكة العربية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة (JPM.GBI-EM)، وذلك تقديراً للجهود الرامية إلى تعميق مستويات السيولة في السوق المالية وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين.

وتُعد سلسلة مؤشرات جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة معياراً مرجعياً رئيسياً يرصد أداء الصكوك وأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية والصادرة عن حكومات الأسواق الناشئة، وفي حال انضمام المملكة إلى المؤشر، من المتوقع أن تستقطب ما يقارب 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) تدفقات استثمارية أولية، ما يعزز عمق سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية ويرسخ مكانتها وجهة استثمارية رائدة.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 3.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.494 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 34974 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 42771 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 15718 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3840 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14065 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3452 نقطة.

الأردن

وأغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً 0.41% إلى 3085.24 نقطة، في حين استقرت قيمة التداول عند 13.8 مليون دينار، مقارنة بالجلسة السابقة.

وواصلت البورصة الأردنية ارتفاعها بدعم من أسهم قيادية، على رأسها سهم الكهرباء الأردنية وسط سيولة جيدة.

وارتفع سهم البنك العربي 0.85% إلى 5.95 دنانير وسهم الاتصالات الأردنية 0.34% إلى 2.97 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 4.33% إلى 2.89 دينار، فيما تراجع سهم مناجم الفوسفات 0.63% إلى 22.09 ديناراً.