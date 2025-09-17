3.8 مليارات درهم سيولة الأسهم في سوق دبي

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية أمس سيولة تخطت 5 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.26 مليار درهم في أبوظبي، و3.8 مليارات درهم في دبي، بعد تداول 818.9 مليون سهم، عبر 40.55 ألف صفقة. حيث بلغت رسملة الأسهم نحو 4.14 تريليونات درهم، موزعة بواقع 3.11 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.027 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

222 صفقة

وشهد سوق دبي المالي، أمس، تنفيذ 222 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بقيمة 2.99 مليار درهم، توزعت على 324.9 مليون سهم بسعر 9.2 دراهم للسهم الواحد.

وجاء تنفيذ الصفقات بعد استكمال شركة «دو» الطرح العام الثانوي لحوالي 342.08 مليون سهم من أسهمها، والمملوكة لشركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ - المعمورة، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار». وأغلق مؤشر سوق دبي عند 5999.68 نقطة، منخفضاً بـ0.69%.

وتصدر سهم «الرمز كوربوريشن» ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 5.7%، وبي إتش إم كابيتال 3.6%، وطلبات 2.63%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 5.8%، ودو 4.2%، ودبي الإسلامي 3.84%، والفردوس القابضة 2.68%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 1.6 مليار درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 2.15 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 556.96 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في هذه الأثناء، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.27% إلى 10063.62 نقطة. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 218.24 مليون درهم، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 185.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 121.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم رابكو للاستثمار 8.54%، والبنك العربي المتحد 6.1%، وحياة للتأمين 5.95%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.48%، في المقابل، انخفضت أسهم أوراسكوم 10%، والخليج للمشاريع الطبية 6.9%، والشارقة للأسمنت 2.7%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 1.77%.

البورصات العربية

إلى ذلك، شهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي 0.88%، والقطري 0.20%، والكويتي 0.006%، وتراجعت بورصتا البحرين 0.19%، ومسقط 0.11%، وهبط مؤشر بورصة مصر 0.92%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.88% ليغلق عند 10519 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 4.3 مليارات ريال. وتصدر سهم سينومي ريتيل ارتفاعات السوق بنسبة 10% مغلقاً عند 28.68 ريالاً، وصعدت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، والمراعي، وسابك، وبنك البلاد، والمجموعة السعودية، والتعاونية، والأبحاث والإعلام، والتعمير، والماجدية، بنسب بين 1 و4%. في المقابل، تراجعت أسهم بي إس إف، والوطنية للتعليم، ورعاية، وأسمنت الرياض، بنسب بين 1و2%.

مصر

وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 34840 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42703 نقاط، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15655 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

كذلك، انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 14034 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

الأردن

وأغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً 0.85% إلى 3072.52 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 13.8 مليون دينار، وسط دعم شراء في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وسط سيولة جيدة.