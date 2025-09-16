ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة يضغط على «وول ستريت» والأوروبية

ضغط ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والذي تغلب التوقعات بأنه سيكون بالخفض رُبع نقطة مئوية، على مؤشرات الأسواق العالمية التي شهدت غالبيتها التراجع.. ففي بورصة «وول ستريت»، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.26%، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.09%، وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.04%.

وقالت ريبيكا تشيسورث، كبيرة خبراء الأسهم في «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: إذا قرر مجلس الاحتياطي خفض 50 نقطة أساس، فيمكن تفسير ذلك بأن الأمور أسوأ مما كنا نعتقد، أو أن سوق العمل تتباطأ أو أن هناك شيئاً ما يحدث في الأرقام الاقتصادية التي لم نكن نراها. وأضافت: يمكن تفسير ذلك في كلا الاتجاهين لأننا في سوق يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة.

كذلك هبطت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% متأثرة بالقطاعات شديدة التأثر بأسعار الفائدة، مع تحول المستثمرين إلى الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المرتقب بشدة بشأن السياسة النقدية. وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً 1.14% إلى أدنى مستوى في أسبوع متأثراً بخسائر في قطاعات المال والبنوك والتأمين تتراوح بين 2% و2.1%. كذلك تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.77%، وانخفض مؤشر «فاينانشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.88%، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1%.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق قبل قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي. وارتفع مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.30%. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.25%.

وقال هيكارو ياسودا، كبير محللي الأسهم لدى «إس. إم. بي. سي نيكو» للأوراق المالية، إن الارتفاع الأحدث جاء مدعوماً بالتوقعات القوية للأعمال، والذي دفع المحللين إلى رفع الأسعار المستهدفة لأسهم بعض الشركات المحلية، إلى جانب التوقعات المرتبطة بالمرحلة القادمة بعد قرار رئيس الوزراء الحالي، شيجيرو إيشيبا، الاستقالة. وذكر أن التوقعات القوية للاقتصاد العالمي، المرتبطة بآمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، عززت أيضاً مؤشر «نيكاي».

وتعافت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية من خسائرها المبكرة لترتفع 1.29% وتقدم أكبر دعم لمؤشر «نيكاي». وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» عملاق معدات صناعة الرقائق 1.9%.

وقفز سهم «سومكو» لصناعة الرقائق 9% ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكاي». وصعد كذلك سهما «ديسكو» و«ريسوناك» القابضة المرتبطتين بالرقائق الإلكترونية 8.23% و6.13% على التوالي.