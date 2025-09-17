مستويات تاريخية للأسهم الأمريكية بدعم توقعات خفض الفائدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، في ظل توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في وقت يقيّمون فيه بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس التي جاءت أقوى من المتوقع.

واستقر مؤشر «داو جونز» الصناعي عند 45909 نقاط، فيما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.1% إلى 6622 نقطة، بعدما وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6626 نقطة.

وظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر عند 22346 نقطة، ليمحو مكاسبه بعدما سجل مستوى قياسياً جديداً عند 22397 نقطة في افتتاح الجلسة.

وزاد سهم «أوراكل» بنسبة 3.4% إلى 312.14 دولاراً، بعد تقارير صحفية أشارت إلى أن الشركة ضمن تحالف يسعى لتمكين منصة «تيك توك» من مواصلة نشاطها داخل الولايات المتحدة.

وتلقت وول ستريت دعماً من تصريحات الرئيس دونالد ترامب الإيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين، مشيراً إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن «تيك توك».

أوروبا

وتراجعت الأسهم الأوروبية مدفوعة بهبوط أسهم البنوك وشركات التأمين شديدة التأثر بأسعار الفائدة، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.15 % إلى 555.79 نقطة خلال التداولات، مدفوعاً بهبوط أسهم قطاعي البنوك والتأمين اللذين تراجع كل منهما بنحو 1 %.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفضت أسهم شركة شندلر 1.7 % بعد أن باع أحد المستثمرين حصته في الشركة المصنعة للمصاعد من خلال عملية بناء سجل مسرعة بخصم بلغ نحو 8.4 % عن سعر إغلاق السهم في الجلسة السابقة.

وخسرت أسهم شركة لوريال نحو 2 %، بعد أن خفضت مجموعة جيفريز تصنيف سهم الشركة الفرنسية العملاقة لمستحضرات التجميل من «احتفاظ» إلى «أداء دون السوق».

وارتفعت أسهم شركة فيراري 2.6 %، بعدما أوصت بيرينبرج بشراء سهم شركة السيارات الرياضية الفاخرة، مشيدة بقوة العلامة التجارية وقدرتها العالية على التسعير والعوائد المستدامة على رأس المال.

اليابان

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.3 % ليغلق عند 44902.27، بعد أن تجاوز عتبة 45 ألف نقطة للمرة الأولى إلى أعلى مستوى له عند 45055.38 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.25 % ليغلق عند 3168.36 نقطة.

وقال هيكارو ياسودا، كبير محللي الأسهم لدى إس.إم.بي.سي نيكو للأوراق المالية، إن الارتفاع الأحدث جاء مدعوماً بالتوقعات القوية للأعمال، والذي دفع المحللين إلى رفع الأسعار المستهدفة لأسهم بعض الشركات المحلية، إلى جانب التوقعات المرتبطة بالمرحلة القادمة بعد قرار رئيس الوزراء الحالي شيجيرو إيشيبا الاستقالة. وذكر أن التوقعات القوية للاقتصاد العالمي، المرتبطة بآمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، عززت أيضاً المؤشر نيكاي.

وتعافت أسهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية من خسائرها المبكرة لترتفع 1.29 % وتقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون عملاق معدات صناعة الرقائق 1.9 %.

وقفز سهم سومكو لصناعة الرقائق 9 % ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي. وصعد كذلك سهما ديسكو وريسوناك القابضة المرتبطتان بالرقائق الإلكترونية 8.23 % و6.13 % على التوالي.

على الجانب الآخر، انخفض سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.99 % ليصبح صاحب التأثير الهبوطي الأكبر على المؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفعت 66 % من الأسهم وتراجعت 30 % فيما استقر 2 %.