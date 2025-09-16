الأسهم الأوروبية تهبط وسط ترقب بيانات اقتصادية

انخفضت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، مع توجه الأنظار لإسبانيا، حيث تنعقد محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال التعاملات تراجع "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.2% عند 556 نقطة، وحدّ من خسائر المؤشر الأوروبي مكاسب قطاعات الدفاع والسيارات والتكنولوجيا.

وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.35% عند 7870 نقطة، كما تراجع داكس الألماني 0.3% ليتداول عند 23672 نقطة، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2% عند 9257 نقطة.

ويصل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وزوجته "ميلانيا" إلى بريطانيا مساء اليوم، على أن يحضرا غدًا الأربعاء مأدبة عشاء رسمية في قلعة "وندسور" مع الملك "تشارلز" والملكة "كاميلا"، قبل إجراء "ترامب" محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" الخميس.

ومن المقرر صدور نتائج استطلاع معهد "زد إي دبليو" لثقة المستثمرين في ألمانيا خلال وقت لاحق اليوم، مع إعلان بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، وسط توقعات بارتفاعه في يوليو 0.4% على أساس شهري.