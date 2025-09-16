البنوك تقود مكاسب سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم أداء أسهم البنوك، التي قادت صعود مؤشر السوق بـ0.18% أو ما يعادل 10.6 نقاط، مسجلاً 6041.12 نقطة، لا سيما سهما «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي» اللذان ارتفعا بـ2.36% و0.41%.

وتصدر سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.93% عند 8.02 دراهم، ليسجل أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2008، وذلك بعد أن ارتفع إلى 8.26 دراهم خلال الجلسة، مُسجلا أعلى سعر منذ نفس الفترة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 214.2 مليون درهم، تلاه «طلبات» بسيولة 80.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 58 مليون درهم.

وفي بداية الجلسة ارتفع سهم دبي للاستثمار بنسبة 2.7% إلى 3.04 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2015، ليغلق السهم صاعداً بـ1.7% عند 3.01 دراهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم الفردوس القابضة 3.83%، والإمارات ريم للاستثمار 2%، سوق دبي المالي 1.2%، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 5.9%، والوطنية الدولية القابضة 5.4%، وإمباور 2.33%، وإعمار العقارية 2.1%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 83.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 325.8 مليون درهم مقابل 242.3 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

كذلك صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.22% إلى مستوى 10036.42 نقطة.

وتصدر «آيبيكس للاستثمار» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 223.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 119.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 103.15 ملايين درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 7.6%، وأبوظبي التجاري 4.03%، وأدنوك للحفر 2.8%، وبريسايت 2.4%، في المقابل، تراجعت أسهم أوراسكوم 12.5%، ودار التأمين 9.7%، وأسمنت الفجيرة 3.3%، ومجموعة أرام 3%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.76 مليار درهم، منها 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي، و634.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 452.9 مليون سهم عبر 37.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي بـ0.07%، والقطري 0.29%، ومسقط 0.11%، والبحرين 0.25%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.32%، وصعد مؤشر بورصة مصر 0.15%.

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.07% ليغلق عند 10427 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 6.6 مليارات ريال.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة أمس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.15% مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وأغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً 0.72% إلى 3046.7 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 16.1 مليون دينار.





