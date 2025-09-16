«وول ستريت» عند مستوى قياسي.. وسهم «تسلا» يحلّق

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، مدعومة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مسار مفاوضات الرسوم التجارية مع الصين، وتوقعات خفض الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة 0.1% إلى 45864 نقطة، كما صعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.35% إلى 6608 نقاط، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6610 نقاط. وزاد ناسداك المركب بنسبة 0.6% إلى 22277 نقطة، مقلصاً مكاسبه بعدما ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 22284 نقطة. فيما حلّق سهم «تسلا» مرتفعاً بنحو 7% إلى 421 دولاراً خلال التداولات عقب شراء الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لأسهم بقيمة مليار دولار.

وقال ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»، إن المحادثات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين تسير بشكل جيد، مشيراً إلى التوصل لاتفاق بشأن «تيك توك» مع بكين.

فيما يترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي الثلاثاء والأربعاء، مع توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل ضغوط ترامب لخفض تكاليف الإقراض بوتيرة أكبر.

أوروبا

وارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تداولات بدعم من أسهم البنوك مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 556.2 نقطة، مع تصدر قطاع البنوك شديد التأثر بأسعار الفائدة المكاسب وارتفع 0.8%. وقفز سهم روبيس بعد صدور تقرير حول احتمالية بيع الشركة الفرنسية.

وأدى تقرير عن عروض استحواذ مقدمة من شركتي سي.في.سي كابيتال بارتنرز وترافيجورا إلى ارتفاع سهم شركة روبيس الفرنسية لتجارة الوقود بالتجزئة 6.7%، متصدراً قائمة مكاسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وتقدر قيمة الشركة بنحو 3.5 مليارات دولار.

وفي غضون ذلك خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا السيادي، يوم الجمعة، كما كان متوقعاً، ما يزيد من تعقيد مهمة رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان لوكورنو، الذي بدأ محادثات لصياغة الميزانية.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4%، مع صعود أسهم بنوك محلية مثل سوسيتيه جنرال الذي صعد 1.3%، بينما ارتفع كل من بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول نحو 0.9%.

الصين

وقلصت الأسهم الصينية مكاسبها المبكرة في مستهل جلسات الأسبوع، مع تقييم الأسواق صدور بيانات ضعيفة للنمو والإنتاج، في ظل محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعند إغلاق تعاملات أمس، ارتفع مؤشر «شنتشن المركب» بنحو 0.35% عند 2471 نقطة، وصعد «سي إس آي 300» بنسبة 0.25% ليغلق عند 4533 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، في حين تراجع «شنغهاي المركب» 0.25% عند 3860 نقطة.