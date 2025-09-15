«إس آند بي» و«ناسداك» يواصلان تسجيل المستويات القياسية.. وأوروبا تترقب اجتماعات البنوك المركزية



ارتفعت الأسهم الأمريكية مدعومة بتصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن مسار المفاوضات التجارية مع الصين، بينما يترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع. وواصل مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» تسجيل المستويات القياسية. وخلال التداولات، صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.79 %، وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.38 %، وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.03 %.

كذلك ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.42% مع تصدر قطاع البنوك شديد التأثر بأسعار الفائدة المكاسب وارتفع 0.8%، كذلك ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.92%، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.21%، بينما تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.07%.

وارتفعت أسهم علامات تجارية بارزة في عالم الموضة والسلع الفاخرة مثل «إل.في.إم.إتش» و«لوريال» 2.7 % و1.9 % على الترتيب، كما قفز سهم «كيرينج» 5.8 %. وزاد سهم «برونيلو كوتشينيلي» 5.6 % بعد توصية من «جيه.بي مورجان» بالشراء.

ودخلت أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية لدائرة الضوء بعد وفاة مصمم الأزياء الشهير جورجيو أرماني الذي جاء في وصيته أن بيع دار الأزياء الشهيرة التي أسسها أمر وارد مع إعطاء الأولوية لمجموعات أزياء وسلع فاخرة بارزة على مستوى مجموعته مثل «إل.في.إم.إتش» و«لوريال» و«إسيلور لوكسوتيكا» البارزة في مجال النظارات.

وواصل مؤشر قطاع الطيران والدفاع الأوروبي مسار ارتفاع غير مسبوق وقفز 1.74 % إلى ذروة جديدة. وتزايد تحول المستثمرين نحو شراء أسهم شركات الدفاع في وقت زادت فيه حكومات أوروبية من الإنفاق العسكري لزيادة قوة حلف شمال الأطلسي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وزاد المؤشر بأكثر من 200 % منذ بدأت أزمة أوكرانيا في 2022.