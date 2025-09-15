Al Bayan
أعمال

783.4 ملياراً القيمة السوقية لأكبر 10 شركات مدرجة بدبي

  • بعد إعلانها نتائج نصفية قوية
محمد عباس

بلغت رسملة أكبر 10 شركات وبنوك مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية نحو 783.4 مليار درهم، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بعد إعلان نتائجها القوية عن الربع الثالث 2025.

ووفق رصد لـ«البيان»، فقد استحوذت 10 شركات وبنوك مدرجة على أكثر من 75.8 % أو ما يعادل 783.4 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي والبالغة 1.033 تريليون درهم مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني القيمة السوقية مع وصولها إلى أكثر من 160.44 مليار درهم بما يعادل 15.5 % من رسملة سوق دبي، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بقيمة سوقية 138 مليار درهم وبحصة 13.35 %، ثم «إعمار العقارية» بنحو 127.7 مليار درهم تمثل 12.4 % من إجمالي رسملة السوق.

ووصلت القيمة السوقية لبنك دبي الإسلامي لنحو 71.4 مليار درهم تعادل حصة بنحو 6.9 %، ثم بنك الإمارات الإسلامي بقيمة سوقية 58.9 مليار درهم بحصة 5.7 %. وجاء في المرتبة السادسة «إعمار للتطوير» بـ58.2 مليار درهم، ثم بنك المشرق بـ48.15 مليار درهم في المرتبة السابعة، و«سالك» بـ47.2 مليار درهم بالمرتبة الثامنة، وتاسعاً شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بـ44.4 مليار درهم، وفي المرتبة العاشرة «دبي التجاري» بـ29 مليار درهم.

وتعززت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو ملحوظ في النصف الثاني من العام الجاري مدعومة بشكل رئيسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين. 