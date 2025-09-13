5.8 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

حقق سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية، وربح رأسماله السوقي ما يفوق 5.8 مليارات درهم مرتفعاً 0.69% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.028 تريليون درهم في نهاية جلسة الخميس قبل الماضي إلى 1.033 تريليون درهم أمس.

وخلال الأسبوع، تصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 9.97%، وارتفعت أسهم جي إف إتش المالية 8.97%، وتكافل الإمارات 4.76%، ودبي الإسلامي 4.45%، والخليج للملاحة 4.3%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 790.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 278.9 مليون درهم، ثم «طلبات» جاذباً سيولة 277.9 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 34.7 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.3 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.26 مليار درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10014.15 نقطة متراجعاً 0.20% في أسبوع. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع جاوزت 8.7 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.84 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.9 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.2 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 176 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، واصلت مؤشرات الأسهم الإماراتية صعودها أمس، في آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بأكبر وتيرة صعود يومية منذ جلسة 17 يوليو الماضي، بنسبة 1.24% إلى 6030.55 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.55% إلى 10014.15 نقطة.

