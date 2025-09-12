استقرار الأسهم الأمريكية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

استقرت الأسهم الأمريكية، الجمعة، بعد أداء إيجابي منذ مطلع الأسبوع في ظل التفاؤل تجاه احتمالات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ووسط مخاوف تباطؤ سوق العمل.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.43% أو ما يعادل 199 نقطة إلى 46043 نقطة، بعد أن أنهى تعاملات أول من أمس، أعلى مستوى 46 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً عند 6585 نقطة مرتفعاً 0.09% وكذلك مؤشر «ناسداك» عند 22050 نقطة، مرتفعاً 0.47% بعدما حقق كلاهما إغلاقاً قياسياً في الجلسة السابقة.

ويركز المستثمرون في آخر جلسات الأسبوع على تقييم آفاق السياسة النقدية، وسط توقعات واسعة النطاق باستئناف الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، رغم أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من التقديرات على الصعيد الشهري أثار بعض المخاوف بهذا الصدد.

ومن المتوقع أن يدفع سوق العمل الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة عدة مرات خلال الأشهر المقبلة، مع بدء التحرك في اجتماع سبتمبر المقرر عقده الأسبوع المقبل.

توقعات الفائدة

وتوقع اقتصاديون في مسح أجرته «بلومبرج» في الفترة من الخامس وحتى العاشر من سبتمبر، خفضين للفائدة بحلول نهاية 2025، بينما يرى أكثر من 40% منهم خفضها 3 مرات.

ويتوقع ما يقرب من 90% من المشاركين في المسح تغيير مسؤولي الفيدرالي بيانهم الذي من المقرر صدوره 17 من سبتمبر بعد انتهاء اجتماع السياسة النقدية للتأكيد على زيادة الاهتمام بمخاطر سوق العمل، وذلك بعدما أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول في تصريحات، ألقاها خلال أغسطس، إلى تغير توازن المخاطر، ما قد يبرر تدخل البنك المركزي لمنع ارتفاع معدلات البطالة.

واختتمت الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع قوي، ولكنها تراجعت قليلاً الجمعة مع تحول المستثمرين إلى الحذر قبل قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا الذي سيصدر في وقت لاحق.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعاً 0.11% إلى 554.74 نقطة بقيادة قطاع الرعاية الصحية الذي انخفض أكثر من 1%.

وخسر سهم شركة نوفارتس السويسرية للأدوية 2.8% بعد تخفيض جولدمان ساكس تصنيفها في البورصة، كما هوى سهم نظيرتها شركة زيلاند فارما 4.1%.

نظرة متفائلة

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، الخميس، متماشياً مع التوقعات، ولكن نظرته المتفائلة بشأن النمو والتضخم قللت من التوقعات بمزيد من التيسير.

وانصب التركيز أيضاً خلال الأسبوع الجاري على الفوضى السياسية في فرنسا بعد أن عينت خامس رئيس وزراء لها في أقل من عامين، عقب فشل حكومة الأقلية في توحيد البرلمان بشأن خطط الإنفاق المالي الذي المعتمد على الديون.

وصعدت عوائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً 4.6 نقاط أساس إلى 4.327% خلال اليوم.

ومع ذلك ارتفعت الأسهم الفرنسية بنحو 2% خلال الأسبوع.

وهوى سهم مجموعة أوكادو البريطانية للمتاجر الإلكترونية والتكنولوجيا 20%، ليسجل أسوأ أداء يومي، بعد أن أعلنت شريكتها الأمريكية كروجر أنها ستراجع استثماراتها في المستودعات.

مكاسب يابانية

واختتم مؤشر نيكاي الياباني التعاملات مرتفعاً عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي وصعد 0.89% إلى 44768.12 نقطة بعد أن ارتفع 1.16% إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 44888.02 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر 4%، محققاً أكبر مكسب أسبوعي له منذ منتصف يوليو.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4% إلى 3160.49 نقطة، وسجل زيادة 1.77% خلال الأسبوع.

وقفز سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 5.5%، وتقدم سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.82%.

وعكس سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا مساره ليغلق على زيادة 1.82%.