41 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوعية، وربح رأسمالها السوقي نحو 41 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة ،وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.926 تريليونات درهم أمس، منها 2.971 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و954.9 مليار للأسهم في سوق دبي من 3.884 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

واجتذبت الأسهم المحلية 10.9 مليارات درهم سيولة خلال أسبوع منها 7.7 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.2 مليارات في سوق دبي، بعد تداول 3.01 مليارات سهم، عبر تنفيذ 199 ألف صفقة.

وعزز سوق دبي المالي صعوده للأسبوع السادس على التوالي، مرتفعاً 2.69% في 5 جلسات، مدعوماً بإعلان الشركات والبنوك عن أرباح قوية خلال الربع الأول، وفي أسبوع، تصدر سهم «باركن» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز بنحو 15%، وارتفعت أسهم النعيم القابضة للاستثمارات 14.8%، وشعاع كابيتال 9.6%، وسالك 9.25%، والإمارات للاستثمار 8% واكتتاب القابضة 7.5%، والإمارات دبي الوطني 7.4%، في المقابل، تراجعت أسهم دبي الوطنية للتأمين 14.8%، ودبي للمرطبات 13.7%، وأرامكس 5.4%، والمزايا القابضة 4.8%، ووطنية إنترناشيونال 2.2%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 655.9 مليون درهم، تلاه «سالك» جاذباً سيولة 591.3 مليون درهم، ثم «ديوا» بسيولة 396.5 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 271.97 مليون درهم في 5 جلسات، محصلة مشتريات بقيمة 1.58 مليار درهم و1.3 مليار درهم مبيعات.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.29% إلى 9654.22 نقطة في أسبوع.

وتصدّر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.03 مليار درهم في أسبوع، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 565 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 431.65 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 16.8%، والخليج للمشاريع الطبية 9.7%، وبريسايت 8.7%، وبالمز الرياضية 8.6%، وإمستيل لمواد البناء 7.56%، فيما انخفضت أسهم البنك العربي المتحد 10.7%، ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 10%، ودار التأمين 10%، وإي سفن- أذونات 9.2%، والإمارات للتأمين 8.9% في أسبوع.

وعززت مؤشرات الأسهم المحلية ارتفاعها، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر سوق دبي 1.05% إلى 5455.41 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008، كما سجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية منذ شهر ونصف، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.30% إلى 9654.22 نقطة.