سوق دبي يتصدر ارتفاعات البورصات العربية في أسبوع

0.53 % مكاسب أسبوعية لمؤشر بورصة مصر الرئيس

محمد عباس ، محمد فرج ومحمد أبوزيد

تصدر سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات العربية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع 2.69%، وسجلت الأسواق العربية زخماً إيجابياً خلال 5 جلسات، بالتزامن مع الجولة التي أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المنطقة، والتي شهدت اتفاقات استثمارية وتجارية وتعهدات مختلفة.

وإلى جانب زيارة ترامب، وما شهدته من اتفاقات استثمارية، أعطت دفعة للأسواق، كذلك، راقب المتعاملون التطورات الخارجية المرتبطة بالحرب التجارية، ومع توصل أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين) إلى اتفاق تجاري، من شأنه إعادة الهدوء، وتهدئة المخاوف.

سوق دبي

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع السادس ، مرتفعاً 2.69% في 5 جلسات، مدعوماً بإعلان الشركات والبنوك عن أرباح قوية خلال الربع الأول من 2025.

وفي أسبوع، تصدر سهم «باركن» ارتفاعات أسهم سوق دبي، ليقفز بأكثر من 15%، وارتفعت أسهم النعيم القابضة للاستثمارات 14.8%، وشعاع كابيتال 9.6%، وسالك 9.25%، والإمارات للاستثمار 8%، واكتتاب القابضة 7.5%، والإمارات دبي الوطني 7.4%، في المقابل، تراجعت أسهم دبي الوطنية للتأمين 14.8%، ودبي للمرطبات 13.7%، وأرامكس 5.4%، والمزايا القابضة 4.8%، ووطنية إنترناشيونال 2.2%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع، بنحو 655.9 مليون درهم، تلاه «سالك»، جاذباً سيولة 591.3 مليون درهم، ثم «ديوا» بسيولة 396.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.29%، إلى مستوى 9654.22 نقطة في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 1.03 مليار درهم في أسبوع، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 565 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 431.65 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 16.8%، والخليج للمشاريع الطبية 9.7%، وبريسايت 8.7%، وبالمز الرياضية 8.6%، وإمستيل لمواد البناء 7.56%، فيما انخفضت أسهم البنك العربي المتحد 10.7%، ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 10%، ودار التأمين 10%، وإي سفن- أذونات 9.2% والإمارات للتأمين 8.9% في أسبوع.

السعودية

سجل مؤشر السوق السعودي «تاسي» مكاسب أسبوعية، مرتفعاً بنحو 1.06%، مُنهياً أسبوعين متتاليين من الخسائر، ليغلق عند مستوى 11485.05 نقطة. وتصدرت «رعاية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع 17.04%، تلاها سيكو السعودية 14.3%، والمصافي 13.6%، وسماسكو 13.25%، ومياهنا 13.1%، فيما تراجعت أسهم الكيميائية 10.03%، والمنجم 8.3%، والخريف 8.1%، وطيبة 7.98% ومسك 7.2%.

الكويت

وسيطر اللون الأخضر على تعاملات الأسهم الكويتية في أسبوع، ليسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً 1.04% (89.67 نقطة)، مُنهياً التعاملات عند مستوى 8756.47 نقطة، ليسجل المؤشر بذلك خامس مكاسب أسبوعية متوالية.

كذلك، ارتفع مؤشر السوق العام 0.97%، (أو 77.95 نقطة)، مغلقاً عند مستوى 8088.7 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيس بنحو 0.67% (46.46 نقطة)، لينهي التعاملات عند 7014.29 نقطة. وبلغت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع 48.34 مليار دينار، بما يمثل نمواً بنحو 0.98% (حوالي 467 مليون دينار مقارنة بالأسبوع السابق). كما ارتفعت أحجام التداول إلى 1.97 مليار سهم، وقيم التداول إلى 472.03 مليون دينار، عبر 102.99 ألف صفقة منفذة.

وتصدرت أسهم المساكن قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع (41.26%)، تلتها أركان (36.41%) وأسمنت (19.55%)، والإماراتية (14.92%)، وبترولية (11.42%)، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم فنادق قائمة الأكثر انخفاضاً (10.42%)، ومعادن (9.95%)، وديجتس (7.94%)، وأولى وقود (6.77%) وكفيك (6.43%).

قطر

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.52%، منهياً التعاملات عند 10574.59 نقطة، وسجلت الأسهم مكاسب بأكثر من 6 مليارات ريال بالقيمة السوقية.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم القطرية بنهاية تعاملات الأسبوع 624.62 مليار ريال، مقارنة مع 618.59 مليار ريال في ختام الأسبوع السابق، كما سجلت قيم التداول خلال الأسبوع 2.34 مليار ريال، وأحجام التداول 1.08 مليون سهم، عبر 96.14 ألف صفقة منفذة.

وتصدرت أسهم استثمار القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع (10%)، تلتها أسهم بنك لشا (7% تقريباً)، وقطر للتأمين (5%)، والخليج الدولية للخدمات (4.4%)، ومجمع شركات المناعي (4.3%)، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع (9.3%)، وقطر لنقل الغاز المحدودة (2%)، وبنك الدوحة (1.8%)، وبروة العقارية (1.81%) والخليج للمخازن (1.4%).

مسقط

وفي عُمان، لم يخالف المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الاتجاه، ليسجل ارتفاعاً 1.34% (58.43 نقطة)، منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 4,410.22.

ونمت القيمة السوقية للبورصة بنحو 1.2%، لتسجل 27.66 مليار ريال بنهاية الأسبوع، مقارنة مع 27.333 مليار ريال في الأسبوع الماضي (بمكاسب سوقية 326.99 مليون ريال).

وفي ما يتعلق بكميات التداول، فقد سجلت 144.89 مليون ورقة مالية، مقابل 197.91 مليون سهم الأسبوع قبل الماضي. وتراجعت قيم التداولات 12.32%، إلى 25.01 مليون ريال، مقابل 28.52 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم ريسوت للأسمنت قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً، بنمو (13.27%)، تلتها أريدو (10%)، ثم أسمنت عمان (8.2%)، وصلالة لخدمات الموانئ (7.23%)، والمها للسيراميك (6.5%)، بينما تراجعت أسهم العمانية لخدمات التمويل 4%، والمطاحن العمانية 3.05%، وسيمبكورب صلالة 2.86%، ونفط عمان 2.78%، وظفار لتوليد الكهرباء 1.82%.

البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية بأداء متباين، ليسجّل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً 0.19%، ليصل إلى 1,920.77 نقطة، فيما استقر مؤشر البحرين الإسلامي دون تغيير، عند مستوى 810.83 نقاط.

وعلى صعيد حركة الأسهم، بلغ عدد الشركات الأكثر ربحاً خلال الأسبوع 9 شركات، متفوقاً على عدد الشركات الخاسرة، الذي بلغ 7 شركات، ما يعكس حالة من التباين في أداء السوق. وشهدت البورصة تداول 6,987,826 سهماً، بقيمة إجمالية 1,967,445 ديناراً بحرينياً.

وتصدرت أسهم مجموعة فنادق الخليج قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع (5.41%)، تلتها أسهم جي إف إتش (3.41%)، وبنك السلام (1.43%). بينما تصدرت أسهم شركة ناس قائمة التراجعات، بانخفاض (8.43%)، ثم أسهم ألبا 1.54%، وعقارات السيف 0.81%.

بورصة مصر

سجل المؤشر الرئيس لبورصة مصر مكاسب أسبوعية 0.53%، ليغلق عند 31941.15 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 9417.75 نقطة، وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» انخفاضاً بنسبة 0.60%، ليغلق عند مستوى 12775.73 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 500 مليون جنيه خلال الأسبوع، ليصل إلى 2.259 تريليون جنيه. كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بالسوق المصرية إلى 239.4 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 17.527 مليار ورقة منفذة على 501 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 242.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.586 مليارات ورقة منفذة على 605 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.