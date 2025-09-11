مؤشر إس آند بي الأمريكي يحلق إلى مستوى قياسي بعد بيانات التضخم

نيويورك – وكالات

ارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس، بدعم من بيانات تضخم أسعار المستهلكين وإعانات البطالة، التي تعزز احتمالات استئناف الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 1.32% أو 600 نقطة إلى 46091 نقطة وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» ستاندرد آند بورز، الأوسع نطاقاً 0.81% أو 52 نقطة إلى 6584 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند 6557 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» 0.21% أو 46 نقطة إلى 21932 نقطة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 2.9% في أغسطس من 2.7% في يوليو تماشياً مع التوقعات.

ورغم أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.40% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.20% في يوليو ومقارنة بتوقعات زيادته 0.30% فقط، إلا أن الأسواق تنظر إلى البيانات في مجملها على أنها لن تُثني الفيدرالي عن خفض الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.

ودعم هذه النظرة صدور بيانات منفصلة كشفت عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 27 ألف طلب إلى 263 ألفاً في الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.

وارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، ما يضيف للمخاوف بشأن سوق العمل.

وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 9750 طلباً إلى 240.5 ألفاً، مقارنة من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالخفض بمقدار 250 طلباً إلى 230.75 ألف طلب.

مكاسب أوروبية

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية على ارتفاع الخميس بدعم من صعود أسهم قطاع الدفاع، مع استيعاب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعاً 0.51 % عند 555.13 نقطة، مدفوعاً بتسجيل مؤشر أسهم قطاع الطيران والدفاع في المنطقة أعلى مستوياته على الإطلاق، بارتفاعه 2.5 %.

وقادت أسهم قطاع الدفاع مكاسب المؤشر بعد تزايد التوتر الجيوسياسي في الجزء الشرقي من القارة بعد أن أسقطت بولندا طائرة مسيرة يشتبه في أنها روسية في وقت سابق من الأسبوع.

وقفز سهم بي.إيه.إي سيستمز 6.3 % وصعد سهم ريانميتال 2.3 % وارتفع سهم رولز رويس 2.1 %.

وقال دانيال كوتسوورث كبير مسؤولي الاستثمار في ماني فارم «كلما زادت الأمور التي تذكرنا باستمرار حالة عدم اليقين، زاد عدد المستثمرين الذين يقولون ببساطة إننا بحاجة إلى وجود أسهم الدفاع هذه في محفظتي».

الفائدة الأوروبية

وفي الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الخميس مثلما كان متوقعاً ولكنه لم يقدم أي دلائل على خطوته المقبلة، مؤكداً أن القرار التالي سيعتمد على البيانات وقفز قطاع البناء والمواد 1.4 %.

وأصبحت شركة ستيلانتيس الرائدة في صناعة السيارات أكبر الرابحين لهذا اليوم، بعد أن قفز سهمها 9.1 %.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة أنطونيو فيلوسا إن الشركة تعيد طرح طرازات من بينها جيب شيروكي وشاحنات رام ذات الثماني أسطوانات.

ورفع السهم مؤشر شركات صناعة السيارات 1.27 %.

وارتفع مؤشر الفرنسي كاك 40 بنسبة 0.8 % رغم مواجهته حالة من الغموض السياسي والمالي.

وصعد سهم كيرينج 2.4 % بعد أن قالت الشركة المالكة لدار جوتشي إنها لن تشتري علامة الأزياء الإيطالية فالنتينو بالكامل قبل عام 2028 على الأقل، مما أجل صفقة مكلفة كانت ستثقل كاهل المجموعة التي ترزح بالفعل تحت عبء ديون هائل.