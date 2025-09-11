17.4 مليار درهم قيمة الطروحات الثانوية في الإمارات

عززت الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية طروحات الأسهم الثانوية في الأسابيع الأخيرة، لتسجل حصيلتها 17.4 مليار درهم (4.75 مليارات دولار) خلال 2025، متجاوزة حجم الطروحات الأولية، وفق «بلومبيرج».

وتعكس هذه الطفرة مساعي الشركات لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز فرص إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، وفقاً لمصرفيين. وساعد ارتفاع مؤشر أبوظبي القياسي بنسبة 6% منذ بداية العام الجاري، وصعود سوق دبي بنسبة 15% في جذب المستثمرين الدوليين.

وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن طرح عام ثانوي لنحو 342.08 مليون سهم من أسهمها، التي تمتلكها شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ» التابعة لـ«مبادلة للاستثمار».

وجمعت شركة الذكاء الاصطناعي «جي 42» نحو 100 مليون دولار من بيع أسهم في «بريسايت»، فيما حصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على 317 مليون دولار من خلال خفض حصتها في ذراعها اللوجستية في ثاني عملية بيع هذا العام.

وقال ماجد المسماري، رئيس الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «جيفريز» المالية، التي ساعدت في ترتيب صفقة «بريسايت»: شهية المستثمرين آخذة في الارتفاع، مما دفع الكيانات المرتبطة بالحكومة في الإمارات إلى الاستفادة من ذلك عبر جني المال من خلال طروحات أسهم ثانوية. وبحسب «بلومبيرج»، ومع إتمام صفقة «دو»، تقترب قيمة الاكتتابات الثانوية في الإمارات من 4.75 مليارات دولار خلال 2025.