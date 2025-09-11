سوق دبي فوق 5920 نقطة بتداولات 504.8 ملايين درهم

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على ما يقارب من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة ناهزت 243 مليون درهم، بما يعادل 48% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 504.8 ملايين درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي فوق مستوى 5920 نقطة، مغلقاً عند 5922.57 نقطة، منخفضاً بـ0.59%.

وتصدر سهم «تكافل الإمارات» ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 0.99%، والإثمار القابضة 0.94%، وإعمار للتطوير 0.36%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 9.95%، وبي إتش إم كابيتال 3.25%، وسبينيس 3.13%، وسلامة 2.6%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 34 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 230.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 196.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) عند 9927.06 نقطة، منخفضاً 0.27%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 114.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 104.8 ملايين درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 77 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 8.2%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 3.1%، وأبوظبي لبناء السفن 2.5%، وأسمنت الفجيرة 1.54%، في المقابل تراجعت أسهم دار التأمين 7.66%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.75%، وإي سفن 2.7%، وأبوظبي اﻷول 1.8%.

الرسملة والسيولة

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.091 تريليونات درهم، بختام تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 3.075 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.016 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي. واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 869.3 مليون درهم في أبوظبي، و504.8 ملايين درهم في دبي، بعد تداول 332.4 مليون سهم، عبر 32.8 ألف صفقة.

الأسواق العربية

إلى ذلك، شهدت معظم البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.30%، والقطري 0.27%، ومسقط 0.11%، والبحرين 0.22%، في حين ارتفعت بورصة الكويت 0.11%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.83%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.30%، ليغلق عند 10498 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.7 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم أرامكو السعودية، أكوا باور، واتحاد اتصالات، وإس تي سي، والمراعي، وسليمان الحبيب، ودار الأركان، وجبل عمر، وسينومي سنترز، والتعمير، بنسب تراوحت بين 1 و2%.

في المقابل ارتفعت أسهم بي إس إف، والبنك الأول، وبنك الرياض، المتحدة للتأمين، ورتال، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة الأربعاء، حيث ربح رأس المال السوقي 32.82 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.469.418 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنحو 0.83%، ليغلق عند مستوى 34670 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.8% ليغلق عند مستوى 42650 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.84% ليغلق عند مستوى 15584 نقطة.

كذلك قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.59% ليغلق عند مستوى 10898 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.64% ليغلق عند مستوى 14357 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، مثل الاتصالات الأردنية بهدف جني أرباح وسط تحسن في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.12% إلى 2983.14 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 13.3 مليون دينار، مقارنة مع 9.3 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك الأردني الكويتي 0.34 في المئة إلى 2.95 دينار، وسهم بنك الإسكان 0.51 في المئة إلى 3.92 دنانير، وسهم الاتصالات الأردنية 0.68 في المئة إلى 2.92 دينار، فيما ارتفع سهم الكهرباء الأردنية 0.76 في المئة إلى 2.64 دينار.