نيكاي يتجاوز 44 ألف نقطة بفضل تفاؤل حيال التجارة والإنفاق

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء متجاوزاً 44 ألف نقطة للمرة الأولى وسط تفاؤل بشأن التجارة والزيادات المحتملة في الإنفاق التحفيزي.

وقفز المؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.9 بالمئة إلى 44018.78 نقطة خلال التعاملات المبكرة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة.

وقال كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء إن من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات اليابانية بحلول 16 سبتمبر، مما يزيل غموضا محيطا باتفاق تجاري أبرم في يوليو.

واصلت الأسهم مكاسبها القوية منذ أمس الاثنين في أعقاب إعلان استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا. ونقلت وكالة كيودو للأنباء في وقت متأخر أمس عن مصادر مطلعة القول إن ساناي تاكايتشي، وهي من مؤيدي التحفيز الحكومي والتيسير النقدي، قررت خوض سباق زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

وارتفع 144 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 77 سهما.

وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر سهم أدفانتست الذي ارتفع 6.7 بالمئة، يليه سهم توكوياما الذي صعد خمسة بالمئة.

أما أكبر الخاسرين على المؤشر فهو سهم سيتيزن ووتش الذي انخفض 5.8 بالمئة، يليه سهم تاكيدا للأدوية الذي تراجع 2.4 بالمئة.