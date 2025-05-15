تفاؤل حذر يسيطر على الأسواق العالمية



سيطر التفاؤل الحذر على مؤشرات الأسواق العالمية بعد بدء انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «داوجونز» بنسبة 0.54 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.36 %، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.16 %.

وكانت الثقة في الأسواق قد تعززت لدى المستثمرين في أعقاب محادثات نهاية الأسبوع الماضي بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والمسؤولين الصينيين، التي بدت وكأنها نجحت في تفادي تراجع قصير الأجل في النشاط الاقتصادي، وارتفاع حاد في التضخم، بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية.

وقال جو كوسيك، نائب الرئيس الأول، وخبير المحافظ الاستثمارية في شركة «كالاموس» للاستثمارات: تحولت هذه السوق إلى تفاؤل حذر، أي أن معنويات السوق تحولت نحو تفاؤل مدروس، مع بدء انحسار مخاوف الركود، وإظهار أسواق الأسهم قوة كامنة، ومع ذلك لا يزال عدد من المخاطر الكلية والجزئية يشكل جداراً من القلق، يتعين على المستثمرين تجاوزه. وأضاف: ستتوقف المرحلة التالية على ما إذا كان الارتفاع الحالي سيتسع، ويستمر خلال أشهر الصيف، أم أنه سيفسح المجال لعملية توحيد أو تصحيح سليمة.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر «ستوكس» بنسبة 0.56 %، وصعد مؤشر «داكس» بنسبة 0.72 %، وزاد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.57 %، وارتفع مؤشر «كاك» بنسبة 0.21 %. ويترقب المستثمرون في أوروبا بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وبيانات التوظيف للربع الأول من العام، المقرر صدورها في وقت لاحق.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي» للجلسة الثانية على التوالي، مواصلاً هبوطه من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريباً، وانخفض بنسبة 0.98 %، كما خسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 %.