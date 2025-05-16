سوق دبي يحلّق لأعلى مستوى منذ أغسطس 2008

حلق مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى له، منذ جلسة 3 أغسطس 2008 (17 عاماً تقريباً)، مرتفعاً بنسبة 0.73% أو ما يعادل 39 نقطة، مسجلاً 5398.77 نقطة، بعدما تجاوز 5400 نقطة خلال الجلسة، ليربح السوق مكاسب جاوزت 7.2 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 935.99 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 943.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «باركن» خلال جلسة أمس، بنسبة 2.65% ليغلق عند 6.2 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، وذلك بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 6.44 دراهم، فيما استحوذ سهم «سالك» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ181.6 مليون درهم، مرتفعاً 4.56%، ليغلق عند 5.73 دراهم، تلاه «ديوا» بسيولة 103 ملايين درهم صاعداً 0.75%، ثم «إعمار العقارية» جاذباً أكثر من 97 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي المالي أسهم الوطنية للتأمينات العامة 3.6%، والإمارات دبي الوطني 3.06%، ودبي الإسلامي 0.51%، فيما انخفضت أسهم يونيكاي للأغذية 8.8%، وأرامكس 3.64%، وأمان 1.64%، وسبينس 1.3%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 79.6 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 329.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 250.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9625.19 نقطة، مرتفعاً 0.04%، ليربح السوق نحو 6 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 215.65 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 196.8 مليون درهم، ثم «فيرتيغلوب» بسيولة 133.6 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الإمارات للتأمين 9.6%، وأريد 5.83%، والخليج للمشاريع الطبية 4%، وجلفار 3.65%، في المقابل تراجعت أسهم دار التأمين 10%، ومجموعة أرام 5.6%، وحياة للتأمين 4.95%، و«سبيس42» 3.74%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 13.2 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.892 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.905 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.962 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و943.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و627.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 620.2 ملايين سهم، عبر تنفيذ نحو 40.95 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية تراجع «تاسي» السعودي 0.41%، وقطر 0.18%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.02%، ومسقط 0.29%، والبحرين 0.03%، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.36%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.41%، ليغلق عند 11485 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.3 مليارات ريال.

وارتفعت أسهم مياهنا 10%، وجبسكو 4.9%، وسماسكو 3.1%، والبحري 2.8%، وسيكو السعودية ريت 2.6%، والخليج للتدريب 1.2%، والفخارية 1.1%، وتكافل الراجحي 1%، فيما تراجعت أسهم الزامل 10%، والعربية 8.2%، ورتال 7%، واليمامة للحديد 5.7%، وريدان 4%.

في سياق متصل أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 27841 نقطة، وبتداولات بلغت 40.467 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.824 ملايين سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.244 مليار ريال. وانخفضت أسهم 43 شركة بنهاية تداولات أمس، فيما ارتفعت 32 شركة من بين 115 شركة مدرجة في السوق الموازية.

مصر

ارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مدفوعاً بصعود أسهم مجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليارات جنيه.