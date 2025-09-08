بداية أسبوعية جيدة للأسواق العالمية.. ومستثمرو «وول ستريت» يترقبون بيانات التضخم



استهلت الأسواق العالمية الأسبوع بأداء إيجابي وصعدت غالبية مؤشراتها على صعود جماعي ترقباً لصدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين قبل انعقاد اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، بعد أن أثار تقرير وظائف أغسطس مخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل

ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.07 %، وصعد «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.18 %، كما زاد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.54 %.

جاء ذلك في ظل تزايد توقعات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، بعد أن شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً حاداً في وتيرة التوظيف خلال شهر أغسطس. وينتظر المستثمرون صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين غداً الأربعاء، ثم التضخم السنوي لأسعار المستهلكين، الخميس، وسط توقعات تسارعه إلى 2.9% في أغسطس من 2.7% في الشهر السابق.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل أسبوع حافل‭ ‬من المرجح أن تهيمن عليه حالة الضبابية بشأن المشهد السياسي في فرنسا. وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.52%، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.89%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.78%، وتقدم مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.14%.

وقادت أسهم النفط والغاز مكاسب القطاعات بارتفاع 1.2 %، مقتفية أثر مكاسب النفط الخام 1.8 %. وفاق تأثير احتمالات فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي تأثير احتمالات رفع الإنتاج الذي يخطط له تحالف «أوبك+».

وخفض بنك «جولدمان ساكس» تصنيف شركة «رايان إير»، مما دفع سهم شركة الطيران الأيرلندية للتراجع 2%، وكسب سهم «ماركس آند سبنسر» 2.2 % بعد أن رفع سيتي للوساطة تصنيفها لمتاجر التجزئة إلى «شراء» من «محايد».

وارتفع سهم شركة «إيه.إس.إم.إل» المدرجة في البورصة الهولندية 0.7 % بعد أن تفاعل المتعاملون مع تقرير لرويترز أفاد بأن الشركة ستصبح أكبر مساهم في «ميسترال إيه.آي» الفرنسية الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» 1.45% بعد أن أثارت استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا تكهنات بأن خليفته سيرفع الإنفاق الحكومي.