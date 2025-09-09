«وول ستريت» تستبق بيانات التضخم بالصعود

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل أولى جلسات الأسبوع، مع ترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين قبل انعقاد اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، بعد أن أثار تقرير وظائف أغسطس مخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل. واستقر «داو جونز» الصناعي عند 45406 نقاط مرتفعاً 0.05%، وصعد «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.28%، كما زاد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.78%.

جاء ذلك في ظل تزايد توقعات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، بعد أن شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً حاداً في وتيرة التوظيف خلال شهر أغسطس. وينتظر المستثمرون صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين غداً الأربعاء، ثم التضخم السنوي لأسعار المستهلكين، الخميس، وسط توقعات تسارعه إلى 2.9% في أغسطس من 2.7% في الشهر السابق.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل أسبوع حافل‭ ‬من المرجح أن تهيمن عليه حالة الضبابية بشأن المشهد السياسي في فرنسا. وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.26%، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.69%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.54%، في حين تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.12%. وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» 1.45% بعد أن أثارت استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا تكهنات بأن خليفته سيرفع الإنفاق الحكومي. .