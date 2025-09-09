الأسواق المحلية تترقب المحفزات.. والسيولة تتجاوز 2.25 مليار درهم

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.25 مليار درهم، موزعة بواقع 1.54 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و714.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 665.2 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 38 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة.

سوق دبي

واستحوذت 3 أسهم وهي: «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، على ما يقارب من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة ناهزت 336.2 مليون درهم، بما يعادل 47% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 714.9 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي قرب مستوى 6000 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، مغلقاً عند 5935.43 نقطة، منخفضاً بـ0.90%.

وارتفع سهم «جي إف إتش المالية» بنسبة 6.2% عند 1.54 درهم، ليسجل أعلى مستوى له في سوق دبي المالي منذ ديسمبر 2017، كما شهد السهم ارتفاعاً بنسبة 5.6% عند 1.52 درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مُسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج.

وصعدت في سوق دبي أسهم دبي للمرطبات 9.97%، وجي إف إتش المالية 6.2%، وأجيليتي للمخازن 5.9%، والإثمار القابضة 0.96%، ودبي التجاري 0.51%، فيما تراجعت أسهم الإمارات للاستثمار 9.96%، والاستشارات المالية الدولية 5.6%، والوطنية للتأمينات العامة 4.7%، ووطنية إنترناشيونال 3.7%.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9960.39 نقطة، متراجعاً 0.73%. وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 178.4 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 162.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 149 مليون درهم. وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 62 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «بريسايت» بقيمة 368.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 118 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 3.12 دراهم للسهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم جي إف إتش المالية 5.6%، وحياة للتأمين 5.3%، وأدنوك للغاز 1.8%، وأسمنت الفجيرة 1.34%، في حين تراجعت أسهم أم القيوين للاستثمارات 8.7%، وأبوظبي التجاري 7.45%، وذلك بعد توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال البنك بنسبة 8%، وانخفض أبوظبي الوطنية لمواد البناء 7.1%، ومجموعة أرام 6.2%.

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.098 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.08 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.018 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.91%، والقطري 0.06%، ومسقط 0.91%، في حين ارتفعت بورصتا الكويت 1.96%، والبحرين 0.07%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.42%.

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.91% ليغلق عند 10497 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.1 مليارات ريال.

وارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية بنسبة 0.42%، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.450 تريليون جنيه.

ارتفعت البورصة الأردنية بشكل طفيف بدعم شراء في أسهم قيادية، وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.2% إلى 2979.65 نقطة.