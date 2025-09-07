«نون» تخطط لإدراج مزدوج خلال عامين

تدرس شركة «نون»، المنافسة لأمازون في مجال التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط، طرح أسهمها في سوق الأسهم خلال العامين المقبلين، في إطار سعيها لدخول مجال التوصيل الذاتي.

وقد جمعت المجموعة 2.7 مليار دولار منذ انطلاقها عام 2016، وتُقدر قيمتها الآن بنحو 10 مليارات دولار.

وقال محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «نون»، إن الشركة «شبه مربحة» ولديها العديد من الخطط الرائعة للعام المقبل.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»: أرقامنا وحجم أعمالنا تبدو أفضل. وتقنيتنا تبدو أفضل بكثير. وأكد أن طرح أسهم الشركة في غضون 24 شهرًا أمر منطقي، مع وجود خطط لإدراج أسهمها في كل من الإمارات والسعودية.

وأضاف محمد العبار: من الجيد أن أخصص هذا الربح للمساهمين الحاليين.

وبدأ العبار نشاط شركة «نون» عام 2016 كمنافس محلي لشركات التسوق عبر الإنترنت الدولية. وتوظف المجموعة الآن 40 ألف سائق توصيل، وأصبح زيهم المخطط باللونين الأسود والأصفر منتشراً في كل مكان في دبي التي تعد المركز التجاري للمنطقة.

وقال العبار إن «نون» تتطلع الآن إلى طرح خدمة التوصيل الذاتي في محاولة لخفض التكاليف، مع خطط لاستئجار الروبوتات بدلاً من شرائها بشكل مباشر. وأضاف أن الشاحنات ذاتية القيادة والمركبات ذات العجلات الثلاث ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأردف أن تقليل عدد السائقين بنسبة 50 % بحلول 2027 سيكون أمراً رائعاً. وقال إن «نون» تبحث أيضاً عن تعاون محتمل، والمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ، لاقتحام أسواق أخرى بما في ذلك الهند.