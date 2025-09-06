انخفاض الأسهم الأوروبية مع تقييم بيانات اقتصادية

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، أمس، مع ضعف معنويات المستثمرين، عقب صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، وتباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.16 % إلى 549.21 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية طفيفة بنسبة 0.17 %.

وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.73 % إلى 23596 نقطة، وانخفض «كاك» الفرنسي بنسبة 0.3 % إلى 7674 نقطة، وتراجع فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.1 % إلى 9208 نقاط.

وتخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة، مع ضعف معنويات المستثمرين، عقب صدور بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من التوقعات خلال أغسطس.

وكشفت بيانات، أمس، تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.1 % على أساس فصلي في الربع الثاني، من 0.6 % في الربع الأول.

وارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو 0.6 % على أساس شهري، متجاوزة التوقعات بارتفاع قدره 0.2 %، فيما أظهرت بيانات بنك «هاليفاكس» ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 0.3 % في أغسطس، بحسب «سي إن بي سي».

مكاسب يابانية

وأنهى مؤشر نيكاي الياباني تداولات أمس عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مع ارتفاع أسهم شركات السيارات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بخفض الرسوم الجمركية على شحنات السيارات اليابانية وغيرها من المنتجات.

وارتفع مؤشر نيكاي 1.03 % ليغلق عند 43018.75 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 19 أغسطس، وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 43220.94 نقطة بعد الفتح مباشرة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.82 % إلى 3105.31 نقاط.

خفض الرسوم

وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية: «رحب المستثمرون بالأخبار المتعلقة بأمر ترامب بخفض الرسوم الجمركية على صادرات اليابان، لكن المكاسب عند الفتح كان مبالغاً فيها». وقفز سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 1.98 % و1.14 % على الترتيب.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست 2.14 %، وكسب سهم طوكيو إلكترون 0.77 %. وتوقع هوسوي أن يلامس مؤشر نيكاي مستوى 44 ألف نقطة الأسبوع المقبل بعدما تعززت المعنويات مع خفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 67 % من الأسهم، وانخفض 28 % منها، بينما استقرت 3 % منها.