الأسهم الأمريكية تتحول للانخفاض وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض في بورصة «وول ستريت» الجمعة، في ظل مخاوف تباطؤ الاقتصاد عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس التي جاءت أضعف بكثير من التوقعات.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.83% أو 380 نقطة إلى 45241 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً جديداً عند 45770 نقطة في مستهل جلسة التداول.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.68% إلى 6458 نقطة، بعدما صعد إلى مستوى قياسي عند 6532 نقطة، وتراجع «ناسداك» المجمع 0.5% إلى 21599 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 21878 نقطة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، إضافة الاقتصاد 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مقارنة بنحو 75 ألف وظيفة متوقعة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% وفق التوقعات.

وقلص سهم «برودكوم» مكاسبه إلى 8.9% عند 333.28 دولاراً، بعدما صعد بأكثر من 16%، عقب إعلان الشركة تلقيها طلبية جديدة لتوريد رقائق الذكاء الاصطناعي بقيمة 10 مليارات دولار.

وتراجع سهما «إنفيديا» و«بلانتير تكنولوجيز» 3.65% و4.19% على الترتيب، في ظل توقعات بزيادة المنافسة في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي من قبل شركة «برودكوم».

البطالة الأمريكية

وتراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3‭‭ ‬‬ % ما يؤكد أن قوة سوق العمل تتضاءل ويمهد لإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض سعر الفائدة هذا الشهر.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 22 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 79 ألف وظيفة في يوليو، وهو عدد جاء بعد تعديل بالرفع.

وجاء التقرير في أعقاب أنباء هذا الأسبوع أفادت بأن يوليو شهد وجود عدد من العاطلين يتجاوز عدد الوظائف الشاغرة، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد19.

الرسوم الجمركية

وتباطأ نمو الوظائف بشدة، وألقى خبراء الاقتصاد باللوم على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، وحملة مكافحة الهجرة غير المشروعة والتي قلصت قاعدة العمالة وارتفع معدل البطالة من 4.2 % في يوليو.

وأقال ترامب الشهر الماضي مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر، متهماً إياها دون دليل بتزوير بيانات الوظائف، وجاء ذلك في أعقاب تعديلات بالخفض الحاد لبيانات الوظائف لشهري مايو ويونيو، لكن الاقتصاديين دافعوا عن ماكينتارفر وعزوا التعديلات إلى نموذج «الولادة والوفاة»، وهي طريقة يستخدمها مكتب الإحصاء في محاولة لتقدير عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد أو فقدها بسبب افتتاح أو إغلاق شركات في شهر معين.

تقييم البيانات

وتراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع ضعف معنويات المستثمرين عقب صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، وتباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.16% إلى 549.21 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية طفيفة بنسبة 0.17%.

وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.73% إلى 23596 نقطة، وانخفض «كاك» الفرنسي بنسبة 0.3% إلى 7674 نقطة، وتراجع «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.1 إلى 9208 نقاط.

ضعف معنويات

وتخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة، مع ضعف معنويات المستثمرين عقب صدور بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من التوقعات خلال أغسطس.

وكشفت بيانات صدرت اليوم، تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس فصلي في الربع الثاني، من 0.6% في الربع الأول.

وارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو بنسبة 0.6% على أساس شهري، متجاوزةً التوقعات بارتفاع قدره 0.2%، فيما أظهرت بيانات بنك «هاليفاكس» ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 0.3% في أغسطس، بحسب «سي إن بي سي».