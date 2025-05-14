تباين مؤشرات الأسواق العالمية وسط «هدنة» في الحرب التجارية





تباين أداء مؤشرات الأسواق العالمية، الاربعاء، وانخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف أمس، إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما تترقب الأسواق مجموعة أخرى من بيانات التضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3246.21 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3250.50 دولاراً.

وأعلنت الصين أمس أنها ستعلّق بعض الإجراءات المضادة غير الجمركية عقب الاتفاق مع الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع على خفض التعرفات الجمركية المتبادلة، في خطوة إضافية على طريق خفض التوتر التجاري بين القوتين الاقتصاديتين.

وأوضح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن بكين ستعلّق بعض القيود المفروضة على عشرات الكيانات الأمريكية لمدة 90 يوماً «لتطبيق التوافق الذي تمّ التوصل إليه في الاجتماعات الصينية الأمريكية الاقتصادية والتجارية الرفيعة المستوى»، التي عقدت في جنيف أواخر الأسبوع الماضي.

وفقدت الأسهم الأمريكية مكاسبها المبكرة في تعاملات اليوم الأربعاء في بورصة وول ستريت.

وبعد ارتفاعه في التعاملات المبكرةبنسبة 0.3 % فقد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية كل مكاسبه. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 86 نقطة أي بنسبة 0.2% ، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.6%.

وتراجعت غالبية الأسهم المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، لكن العديد من أسهم التكنولوجيا الكبرى ساهمت في تعويض هذه الخسائر. وارتفع سهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 2ر1% بعد توقيع اتفاقية شراكة مع شركة داتا فولت السعودية لمراكز البيانات. وقفز سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) بنسبة 5ر5% بعد إعلانها عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات دولار.

وفي أوروبا تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي في التداولات المبكرة بنسبة 0.60 % ليصل إلى 7826.58 نقطة، كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.57 % ليصل إلى 23503.20 نقاط.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.33 % ليصل إلى 8574.63 نقطة.

وبدأ أسبوع التداول بمؤشرات إيجابية قوية بعد أن وافقت بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، مما أثار التفاؤل بإمكانية تجنب ركود على مستوى العالم بسبب الحرب التجارية.

وأظهرت بيانات أن التضخم في ألمانيا تراجع إلى 2.2 % في أبريل في تأكيد لبيانات أولية، وانخفض أيضا معدل التضخم على مدى 12 شهرا في إسبانيا والمنسق مع الاتحاد الأوروبي إلى 2.2 % في مارس مقارنة بالفترة حتى فبراير شباط.

وفاق سهم بربري للمنتجات الفاخرة التوقعات مع تحسن ثقة العملاء في العلامة التجارية وارتفع 7.9 %.

وانخفض سهم برينتاج الألمانية لتوزيع المواد الكيميائية ثلاثة بالمئة بعدما جاءت أرباحها الأساسية الفصلية دون التوقعات.

وصعد سهم فيستاس لصناعة توربينات الرياح 1.2 % بعدما رفعت شركة بيرينبرج تصنيف السهم.

الأسهم اليابانية

وانخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء مع جني المستثمرين للأرباح عقب أحدث موجة صعود، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أطول سلسلة مكاسب له في نحو 16 عاما.

وتخلى نيكي عن مكاسبه السابقة ليغلق منخفضا 0.14 % عند 38128.13 نقطة. إلا أنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال اليوم عند 37865.22 نقطة.

وهبط توبكس 0.32 % إلى 2763.29 نقطة منهيا سلسلة مكاسب استمرت 13 يوما، وهي الأطول منذ أغسطس 2009.

وسجل نيكاي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء مدعوما بآمال في إبرام المزيد من الاتفاقات التجارية بين الاقتصادات الكبرى بعد أن وافقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتا.

وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "السوق حددت 38 ألف نقطة هدفا بعد هبوط نيكاي الشهر الماضي عقب إعلان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب عن الرسوم الجمركية".

وأضاف "وصل المؤشر إلى هذا الهدف قبل الموعد المتوقع مما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح اليوم".

وهبط سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو للملابس بنسبة 1.09 % مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكي. وخسر سهم تويوتا موتور 3.53 %.

وارتفع سهم سوني 3.67 % بعد أن توقعت الشركة ارتفاع أرباحها التشغيلية السنوية 0.3 % في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026.

ومن بين أكثر من 1600 سهم من الأسهم المتداولة في السوق الرئيسي ببورصة طوكيو، ارتفع 34 % وانخفض 63 % ولم يطرأ تغير يذكر على واحد بالمئة.