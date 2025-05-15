انضمام «سالك» لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لدولة الإمارات

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لدولة الإمارات وفقاً للإعلان الصادر عن مؤشر «إم إس سي آي »، والذي يُعتبر معياراً مهماً يعتمد عليه المستثمرون العالميون لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأسواق الناشئة. ويأتي إدراج «سالك» في المؤشر في أعقاب تنفيذ استراتيجيتها المحدثة عام 2024.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «يمنح مؤشر «إم إس سي آي – MSCI» لدولة الإمارات المستثمرين العالميين نافذةً استثمارية واسعة على سوق الأسهم المزدهر في الدولة، مما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمو المتاحة. لذا يُسعدنا إدراج «سالك» في هذا المؤشر، ونشكر مستثمرينا على ثقتهم الكبيرة بنجاح وجاذبية أسهمنا.

ونعتبر هذه الخطوة دليلاً ملموساً على قوة أداء شركتنا وإنجازاتها الاستراتيجية منذ إدراجها في سوق دبي المالي، وخاصة على صعيد قوة نموذج أعمالها، وأدائها المالي المتميز. علاوةً على ذلك، تلتزم «سالك» بتحقيق رؤيتها بأن تكون شركة رائدة عالمياً في مجال حلول التنقل الذكية والمستدامة.

ونتطلع إلى مواصلة جهودنا لتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا في السنوات القادمة». يشار إلى أن جميع التغييرات على مؤشر MSCI EEMEA، والذي يعد مؤشر «إم إس سي آي » لدولة الإمارات جزءاً منه، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 2 يونيو.

أدنوك للغاز

من جانبها، أعلنت «أدنوك للغاز»، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة ومبيعات الغاز والمُدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن اختيار أسهمها للإدراج في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة (MSCI) بعد استيفاء جميع معايير وشروط الأهلية المعمول بها في المؤشر ومن المقرر أن يدخل الإدراج حيز التنفيذ اعتباراً 2 يونيو المقبل.

وبهذا الإنجاز تصبح «أدنوك للغاز» ثالث شركة في مجموعة «أدنوك» يتم إدراجها في مؤشر (MSCI).

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يسرنا اختيار أسهم «أدنوك للغاز» للإدراج في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة»، حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الشركة المستمرة لتحقيق المزيد من النمو والتوسع، كما يدعم طموحها لجذب وتنويع قاعدة المستثمرين والهيئات الاستثمارية، إضافةً إلى مساهمته في تعزيز سيولة أسهم الشركة».

وأضافت: «أدى نجاح الطرح المسوق الذي نفذته «أدنوك للغاز» مؤخراً بقيمة 2.84 مليار دولار والذي أسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80 %، إلى رفع متوسط حجم التداول اليومي بمقدار 6 أضعاف، ونحن واثقون من أن «أدنوك للغاز» ومن خلال تركيزها الدائم على تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع ستستمر في تعزيز وزيادة القيمة للمساهمين خلال عام 2025 وما بعده».

التأثير المتوقع

وسيسهم زيادة انتشار الشركة في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية في ترسيخ مكانة «أدنوك للغاز» ودعم قدراتها بما يمكنها من الاستفادة من زيادة السيولة ودعم انتشارها وتوسعها في السوق وتعزيز جاذبية أسهمها. وتتوقع الشركة أن يؤدي هذا الإدراج إلى زيادة أحجام التداول وتحسين مشاركة المستثمرين، ما يعزز مكانتها كشركة طاقة رائدة في السوق العالمية.

إضافة إلى ذلك، ستسهم جهود «أدنوك للغاز» لزيادة التداول الحر على أسهمها، إلى جانب استثماراتها الاستراتيجية المتنامية، في دعم هدفها طويل الأجل المتمثل في تعزيز وزيادة عوائد المساهمين.