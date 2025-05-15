سوق دبي يتماسك قرب 5360 نقطة بدعم قطاع الصناعة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.892 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس؛ منتصف جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.956 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و935.99 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.77 مليار درهم في سوق أبوظبي، و664.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 726.4 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 45.2 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5360 نقطة، بدعم قطاع الصناعة، ليغلق مؤشر السوق عند 5359.72 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.06 %.

وتصدر سهم «طلبات» ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 4.8 %، وصعدت أسهم باركن 3.25 %، والإمارات ريم للاستثمار 2.15 %، وبنك المشرق 1.67 %، في المقابل تراجعت أسهم ديبا 5.6 %، ودبي الوطنية للتأمين 5.06 %، والمزايا القابضة 4.5 %، والوطنية الدولية القابضة 3.2 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 4.9 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 344.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 340 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9621.25 نقطة، متراجعاً 0.11 %، خلال جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 224.45 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 132.25 مليون درهم، ثم «سبيس 42» بسيولة 125.35 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم سبيس 10.42 %، والخليج للمشاريع الطبية 9.95 %، وبريسايت 7.14 %، وأمريكانا للمطاعم 4.3 %، فيما انخفضت أسهم إي سفن- أذونات 8.2 %، والخليج اﻻستثمارية 6.96 %، وأسمنت الخليج 3.2 %، وأبوظبي الإسلامي 3.1 %. كما أعلنت «إم إس سي آي» مراجعتها الدورية لمؤشراتها، حيث أضافت أسهم أدنوك للغاز وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة سالك إلى المؤشر القياسي العالمي، كما قامت «إم إس سي آي» بإضافة أسهم «إيبيكس للاستثمار» وبنك الشارقة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية تراجع «تاسي» السعودي عند 0.00 %، بينما صعدت بورصة الكويت 0.04 %، وقطر 0.08 %، ومسقط 0.82 %، والبحرين 0.10 %، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 0.43 %.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بأقل من نقطة ليغلق عند 11532 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 6 مليارات ريال،

وتراجع سهما بنك الرياض، واتحاد اتصالات بأكثر من 3 % عند 28.75 ريالاً، و57.70 ريالاً على التوالي.

وانخفض سهم السعودية للكهرباء بنسبة 5 % عند 14.44 ريالاً، في المقابل ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2 % عند 26.10 ريالاً، وسط تداولات تجاوزت الـ 24 مليون سهم، وبقيمة تجاوزت 600 مليون ريال.

وصعدت أسهم أكوا باور، والأهلي السعودي، وسبكيم العالمية، وسيرا، والبحري، ومسار بنسب تراوحت بين 1 و3 %.

وتصدر سهم سينومي ريتيل ارتفاعات السوق بنسبة 9 % عند 17.38 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 6 ملايين سهم، وبقيمة 100 مليون ريال.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.255 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.43 % ليغلق عند مستوى 31827 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.22 % ليغلق عند مستوى 39586 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.43 %، ليغلق عند مستوى 14262 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.33 % ليغلق عند مستوى 9430 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.25 %، ليغلق عند مستوى 12779 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41 % ليغلق عند مستوى 3277 نقطة.