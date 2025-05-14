تباين المؤشرات.. والأسواق العالمية تترقب بحذر اتفاق أمريكا والصين

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 3263.79 دولاراً للأوقية، وتراجعت أسعار النفط أمس من أعلى مستوى في أسبوعين، متأثرة بمخاوف حيال ارتفاع الإمدادات وبعض الحذر بشأن ما إذا كان التوقف في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يشير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، حيث حذر المحللون من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب لا تزال قابلة للتغيير.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً، بما يعادل 0.2%، إلى 64.85 دولاراً للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات، أو 0.2 %، إلى 61.87 دولاراً.

وفتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع طفيف أمس، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 97.2 نقطة أو 0.23 % ليصل إلى 42507.33 نقاط. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10 نقاط أو 0.17 % إلى 5854.15 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 52.9 نقطة أو 0.28 % مسجلاً 18761.234 نقطة.

وارتفعت الأسواق الأوروبية قليلاً، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.23 % ليصل إلى 23619.59 نقطة.

وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.21 % ليصل إلى 7866.54 نقطة، كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأقل من 0.01 % ليصل إلى 8606.02 نقاط. وقفز المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في نحو 3 أشهر أمس، وصعد المؤشر نيكاي 2.3 % إلى 38494.06 نقطة بعد وقت قصير من الفتح، وهو لينهي اليوم على ارتفاع 1.4 % عند 38183.26 نقطة، وزاد أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 %.