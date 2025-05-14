سوق دبي يحلّق لأعلى مستوى في 11 أسبوعاً

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.54% أو ما يعادل 28.75 نقطة، محلّقاً عند 5362.68 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 20 فبراير الماضي (11 أسبوعاً تقريباً)، ليربح السوق ما يناهز 5.3 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 931.8 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 937.08 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «النعيم القابضة» بالحد الأقصى عند 1.63 درهم مرتفعاً 14.8% ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 123 مليون درهم مرتفعاً 1.9% ليغلق عند 13.5 درهماً، تلاه «طلبات» بسيولة 95.6 مليون درهم مرتفعاً 3.55% ليقفل عند 1.46 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 85.7 مليون درهم مرتفعاً 3.03% ليغلق عند 7.82 دراهم.

وصعدت في سوق دبي المالي أسهم ديبا 10.8%، وأجيليتي للمخازن 4.98%، ودبي للمرطبات 4.48%، في المقابل، انخفضت أسهم الاستشارات المالية الدولية 9.2%، والوطنية للتأمينات العامة 3%، والإثمار القابضة 2.54%، وتعليم القابضة 2.47%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 62.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 288.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 225.98 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9631.48 نقطة متراجعاً هامشياً بـ0.08% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 230 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 131.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 93.65 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 7.9%، وبريسايت 5.3%، والبنك التجاري الدولي 4.2%، ومجموعة أرام 3.5%، فيما تراجعت أسهم الخليج للمشاريع الطبية 4.74%، وأيبيكس للاستثمار 4.15%، وبنك رأس الخيمة الوطني 3.95%، وسوداتل للاتصالات 3.13%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.06 مليار درهم، موزعة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي، و574.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 600.98 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 35.44 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، صعد «تاسي» السعودي 0.38%، والكويت 0.25%، والبحرين 0.10%، بينما تراجعت بورصة مسقط 0.35%، وقطر 0.22%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.37%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.38% ليغلق عند 11532 نقطة، وبتداولات بلغت 5.4 مليارات ريال.

وصعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 98.10 ريالاً، وارتفعت أسهم أرتيكس، وعلم، ورعاية، والدريس، وتمكين، ورسن، وسهل بنسب تتراوح بين 3 و5%.

وتصدر سهم المصافي ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 65.80 ريالاً، في المقابل، تراجع سهم الموارد بنسبة 3% عند 144 ريالاً، وأغلق سهم الآمار عند 65.60 ريالاً متراجعاً 2%، وتراجع سهم الخليج للتدريب بأكثر من 5%.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.