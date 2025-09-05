7.4 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في 4 جلسات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع جاوزت 7.4 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.98 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.4 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.87 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 128.9 ألف صفقة.

واستقطب سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 817.4 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ304.9 ملايين درهم، ثم «طلبات» جاذباً 200.2 مليون درهم، لتستحوذ الـ3 أسهم مجتمعة على نحو 1.32 مليار درهم، بما يعادل 55 % من سيولة السوق الإجمالية.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5989.21 نقطة متراجعاً 1.23 % في 4 جلسات.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الأغذية المتحدة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 14.7 %، وارتفعت أسهم طلبات 5.1 %، أجيليتي للمخازن 4.9 %، وأرامكس 2.2 %، وتكافل الإمارات 2.1%، وإمباور 1.8 %، وتبريد 1.35 %.

في المقابل، تراجعت أسهم شعاع كابيتال 6.9 %، ووطنية إنترناشيونال 5.7 %، ودو 5.3 %، وأملاك للتمويل 4.8 %، وسالك 3.6 %، والرمز كوربوريشن 3.2 %، وبنك المشرق 3.2%. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 139 مليون درهم في 4 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.36 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.22 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10033.75 نقطة منخفضاً بـ0.60 % في 4 جلسات.

وتصدر «أدنوك للإمداد» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.64 مليار درهم في 4 جلسات، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 487.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة أكثر من 323.4 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 4 جلسات أسهم الوطنية للسياحة والفنادق 5.6 %، والخليج للمشاريع الطبية 3.65 %، وطاقة 3.6%، والبنك العربي المتحد 3.3 %، وجي أف إتش المالية 2.9 %، فيما انخفضت أسهم إي سفن 11.2 %، وبالمز الرياضية 9.9 %، وأم القيوين للاستثمارات 8 %، ومجموعة أرام 6.45 %، والخليج الاستثمارية 5.6 %.

أسواق خليجية

شهدت البورصات الخليجية تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.81 %، والقطري 1.14 %، فيما ارتفعت بورصات مسقط 1.2 %، والكويت 0.01 %، والبحرين 0.19 %.

الأداء اليومي

تباينت مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي 0.25 % عند 5989.21 نقطة، يدعم الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.17 % عند 10033.75 نقطة.

ففي سوق دبي، أقفل سهم إعمار العقارية على ارتفاع بنسبة 1.8 % عند 14.35 درهم، فيما انخفض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.1 % عند 9.44 درهم.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية، بنسبة 0.7 % عند 0.862 درهم، فيما ارتفع سهم دريك آند سكل إنترناشيونال أيضاً بنسبة 0.3 % عند 0.347 درهم.

وأكثر الأسهم تداولا، سهم طلبات هولدينغ، مرتفعاً بنسبة 1.6% عند 1.24 درهم، وبتداولات قاربت 51 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أقفل سهم أبوظبي الإسلامي، على ارتفاع بنسبة 2.2 % عند 21.840 درهم، بينما انخفض سهم بروج بي إل سي بنسبة 2.6 % عند 2.580 درهم.

وانخفض سهم أدنوك للغاز، بنسبة 0.3 % عند 3.310 درهم، فيما انخفض سهم أدنوك للإمداد والخدمات، بنسبة 0.2 % عند 5.360 درهم.

وأكثر الأسهم تداولا، سهم بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي، حيث انخفض بنسبة 2.6 % عند 3.380 درهم، مع تداولات تجاوزت 23 مليون سهم.يُذكر أن سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، كانا قد أعلنا أن الجمعة الموافق 05 سبتمبر 2025، عطلة رسمية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، على أن يتم استئناف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر 2025.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.3 % ليغلق عند 10656 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.2 مليارات ريال.

وتصدر سهم ثمار ارتفاعات السوق بنسبة 6 %، وصعدت أسهم مصرف الراجحي، ومعادن، وأكوا باور، وسليمان الحبيب، والأبحاث والإعلام، والمراعي، وبنك البلاد، وعطاء، بنسب تراوحت بين 1 و2 %. في المقابل، تصدر سهم محطة البناء تراجعات السوق بنسبة 6% عند 73.30 ريالاً، وتراجع سهم سابك بنسبة 1 % عند 59.75 ريالاً.

بورصة مصر

أعلنت البورصة المصرية، أن،أمس، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل ابتداءً من يوم الأحد 7 سبتمبر الجاري.

ويأتي القرار تماشياً مع ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 من ربيع الأول 1447 هجرياً، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام».