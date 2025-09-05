الدولار يتراجع وسط تماسك اليورو والاسترليني

تراجع الدولار،أمس، في أسبوع متقلب، وسط توتر سوق السندات، وبيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، ما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتمسك اليورو بمكاسبه التي حققها خلال الليل وبلغ في أحدث التداولات 1.165775 دولار. وبعد أسبوع مرير، استقر الجنيه الاسترليني عند 1.3442 دولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة.

وسجل الين في أحدث التداولات 148.12 مقابل الدولار بعد أن حقق مكاسب صغيرة في الجلسة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، عند 98.178 بعد تراجعه 0.17 % قبل يوم.

وانصب كثير من التركيز هذا الأسبوع على سوق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل على مستوى العالم مع تزايد قلق المستثمرين بشأن متانة الاقتصادات الكبرى من اليابان إلى بريطانيا والولايات المتحدة.

لكن تعليقات صناع السياسات المائلة إلى التيسير النقدي إلى جانب بيانات العمل الضعيفة عززت سندات الخزانة، ما دفع العوائد إلى الانخفاض.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً 4.891 % بعد أن وصلت إلى 5 % ، أول من أمس، وهو أعلى مستوى لها في نحو شهر ونصف الشهر.

أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6545 دولار أمريكي، وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات 0.5881 دولار أمريكي.

وتراجع الدولار أمام اليوان الصيني في تعاملات الخميس بمقدار 56 بيب إلى 1.105 يوان لكل دولار مقابل 7.110 يوان الأربعاء.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).