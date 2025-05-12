صعود المؤشرات.. الأسواق العالمية تستبشر بمحادثات التجارة بين أمريكا والصين



ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية وكذلك أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2%، هبطت أسعار الذهب أكثر من 2%، أمس، مستبشرة بما أعلنته الولايات المتحدة والصين بتعليق معظم الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما لمدة 90 يوماً منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد حربه التجارية.

وقالت الصين والولايات المتحدة إن واشنطن ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل من هذا العام إلى 30% من 145% وستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10% من 125%. وتسري الإجراءات الجديدة لمدة 90 يوماً.

وارتفع الدولار في الأسواق الأخرى بعد الاتفاق إلى أعلى مستوى في شهر، وصعدت الأسهم العالمية. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر كلفة للمستثمرين الأجانب.

وصعدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع كبير أمس مع توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، مما يُشير إلى هدنة في حرب تجارية مُرهِقة أبقت الأسواق في حالة توتر لأسابيع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 649.7 نقطة أو 2.81% ليصل إلى 41899.05 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 147.3 نقطة أو +3.16% إلى 5838.0 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 745.6 نقطة أو 4.23% إلى 18686.71نقطة.



وبدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع الاثنين بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية مؤقتاً، لتتنفس الأسواق العالمية الصعداء بعد خوف من حرب تجارية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1.2 % وارتفعت أيضاً المؤشرات الإقليمية مثل داكس الألماني وفايننشال تايمز البريطاني.

وقال باتريك أرمسترونج، كبير مسؤولي الاستثمار في بليرمي ويلث «الصفقة خطوة نحو شيء أفضل بكثير... أسوأ الاحتمالات التي كان المستثمرون يقيمون الأوضاع بناء عليها في أبريل تبددت فيما يبدو في الأسابيع القليلة الماضية، مع تراجع حدة الخطاب».

وقلص المتداولون رهاناتهم على خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بعد الاتفاق.

وأدى تراجع حدة التوتر إلى انحسار المخاوف في الأسواق المالية من المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، وساعدت بوادر التهدئة الأسهم الأوروبية على تعويض خسائرها الحادة التي تكبدتها في أوائل أبريل.

وأغلقت أسهم شركتي صناعة الملابس الرياضية بوما على ارتفاع 6.5 % وأديداس على صعود 3.8%، وقفز سهما شركتي الخدمات اللوجستية ميرسك 11.2% وهاباج لويد 13%.

وتراجعت معظم أسهم شركات الرعاية الصحية الكبرى مثل روش وسانوفي وأسترازينيكا في وقت سابق من اليوم، بعد أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي لخفض أسعار العقاقير إلى المستوى الذي تدفعه الدول مرتفعة الدخل الأخرى.

وتجاوزت هذه الأسهم خسائرها، وأغلق مؤشر القطاع مرتفعاً 0.5%.

وانخفضت أسهم شركة نوفو نورديسك انخفاضاً طفيفاً بعد أن قالت شركة إيلي ليلي الأمريكية المنافسة إن عقارها (زباوند) اتضح أنه يتفوق على عقار ويجوفي الذي تنتجه شركة نوفو في إنقاص الوزن في تجربة موازية.

وتراجعت أسهم شركة الدفاع هينسولدت 11.6% وسهم راينميتال 5.9%، مع انخفاض مؤشر تتبع شركات صناعة الأسلحة الأوروبية 1.4%.

وارتفع سهم يونيكريديت 4.2% مع تعزيز ثاني أكبر بنك في إيطاليا توقعاته لعام 2025 بعد أن سجل زيادة مفاجئة في أرباح الربع الأول.

مؤشر نيكاي

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع بعدما عززت مؤشرات التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الاقتصادين الرئيسيين.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.38% إلى 37644.26 نقطة، بعد أن تداول على تراجع خلال الجلسة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.31% ليغلق على 2742.08 نقطة، مسجلاً سلسلة مكاسب استمرت 12 يوماً وهي الأطول منذ أكتوبر2017.