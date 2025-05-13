«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج صكوك خضراء بـ500 مليون دولار من «أمنيات»

رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار من «أمنيات»، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في دبي. وتمتد الصكوك 3 سنوات، وتُستحق في 6 مايو 2028، وتم إصدارها بموجب برنامج إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، مع معدل ربح 8.375%.

وستدعم الصكوك تطوير مشاريع عقارية مرتبطة بالاستدامة والبيئة ضمن محفظة «أمنيات» مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والبناء المستدام وتعزيز الأداء البيئي. وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين في المنطقة والعالم. وتم تحديد معدل الربح الأولي ضمن النطاق الأعلى من نسبة 8%، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجية «أمنيات» وقطاع العقارات القوي في دبي. واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات» جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات»: «يمثل قرع الجرس أكثر من مجرد إنجاز مالي، فهو يشير بوضوح إلى التزام أُمنيات طويل الأمد بالنمو المستدام والاستثمار المسؤول. ونفخر بإدراج صكوكنا الخضراء في ناسداك دبي، وهي بورصة دولية رائدة توفّر مستوى غير مسبوق من الشفافية والوضوح والاتصال مع المستثمرين العالميين. ونشكر فريق ناسداك دبي على دعمهم القيّم طوال هذه الرحلة. فهذا المنصّة توفّر البنية التحتية المثالية لتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز تواصلنا مع أسواق رأس المال الإقليمية والدولية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «هذا الإدراج إضافةً قويةً ستعزز منظومة إدراجات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل الإسلامي في ناسداك دبي، كما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في تعزيز التمويل المرتبط بالاستدامة، ويعزز استقرار وتنوّع السوق. ويسرّنا أن نسهم في دعم مسيرة أمنيات في أسواق رأس المال، ونتطلع إلى المزيد من التعاون».

وبهذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لأدوات الدين المرتبطة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة ببورصة ناسداك دبي إلى 29.6 مليار دولار، ما يشكل حصة كبيرة ومتنامية من سوق أدوات الدين في البورصة، وتمثل أدوات الدين الخضراء المرتبطة بالاستدامة ما يزيد على 60% من إدراجات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة بناسداك دبي الآن 96.2 مليار دولار، بينما تتخطى القيمة الإجمالية لأدوات الدين في البورصة 138 مليار دولار.