قطاع الصناعة يرفع سوق دبي بمكاسب 3 مليارات درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق 0.40% أو ما يعادل 21.4 نقطة، مسجلاً 5333.93 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 3 مليارات درهم، بدعم أسهم قطاع الصناعة، الذي ارتفع بنسبة 1.16%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 928.84 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 931.8 مليار درهم أمس. وارتفع سهم «باركن» 7.34% عند 5.85 دراهم، ليُسجل أعلى مستوى له منذ الإدراج، بعد أن ارتفع إلى 6.19 دراهم خلال الجلسة، مُسجلاً أعلى سعر منذ الإدراج.

وقاد سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 11.5%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 143.15 مليون درهم بما يعادل 24.4% من سيولة سوق دبي الإجمالية، تلاه «سالك» بسيولة 90.6 مليون درهم، ثم «باركن» بسيولة 57.2 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي أسهم اكتتاب القابضة 10.2%، والإسمنت الوطنية 6.85%، والإمارات للاستثمار 6.7%، وشعاع كابيتال 3.65%، فيما تراجعت أسهم دبي للمرطبات 9.66%، وديبا 4.4%، وإمباور 2.4%، ووطنية إنترناشيونال 2.2%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 36.97 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 290.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 253.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9638.98 نقطة مرتفعاً 0.14%، ليربح السوق 6 مليارات درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 195.6 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 134.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 96.7 مليون درهم.

وصعدت أسهم مجموعة أرام 14.09%، والخليج اﻻستثمارية 3.46%، وأغذية 2.9%، وحياة للتأمين 2.86%، في المقابل، انخفضت أسهم البنك العربي المتحد 10%، والإمارات للتأمين 8.77%، وإي سفن- أذونات 3.9%، والخليج للمشاريع الطبية 2.56%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 9 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.884 تريليونات درهم بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي إلى 3.893 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.961 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و931.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي، و587.2 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 503 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 37.35 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع مؤشر «تاسي» السعودي 1.25 %، والكويت 0.08%، وقطر 0.73%، ومسقط 0.49%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.18%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.47%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.25% ليغلق عند 11489 نقطة، وبتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال.

وصعد سهم أرامكو السعودية بأكثر من 2% عند 25.55 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 17 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 430 مليون ريال، كما صعدت أسهم مصرف الراجحي، وأكوا باور، وسابك، وبنك الرياض، وبي إس إف، والبنك الأول بنسب تراوحت بين 1 و3%. وتصدر سهم الخزف السعودي ارتفاعات السوق بنسبة 10%، وصعد سهما سبكيم العالمية، والدوائية، بنسبة 5%، عند 19.10 ريالاً و27.30 ريالاً على التوالي، في المقابل، تراجع سهم مهارة بنسبة 4% عند 5.50 ريالات.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعاً بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)، فيما تراجع مؤشرا الشريعة الإسلامية و«إيجي إكس 70»، وبلغت قيمة التداول 3.2 مليارات جنيه. وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31577 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 39374 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 14147 نقطة.