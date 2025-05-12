الأسهم المحلية تترقب أسبوعاً حافلاً بالنتائج المالية

تترقب أسواق الأسهم المحلية استكمال الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، عن الفترة المالية للربع الأول من العام. ومن المتوقع أن تقوم نحو 96 شركة بإعلان نتائجها المالية في الأسبوع، الذي ينتهي في 15 مايو، وهو الموعد النهائي المحدد، وفقاً للقوانين المنظمة للإفصاح المالي للشركات المدرجة.

وتتركز اجتماعات مجالس الإدارة لهذه الشركات على مدار 4 أيام، تشمل 12 و13 و14 و15 مايو الجاري، والتي ستناقش فيها بشكل رئيسي البيانات المالية للربع الأول، وتتركز هذه الشركات في قطاعات التأمين والصناعة وشركات الإدراج المزدوج، إلى جانب شركات أخرى.

من بين الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها المالية للربع الأول في سوقي دبي وأبوظبي، ديوا، ودبي للتأمين، وتعاونية الاتحاد، وسبينس، والعربية للطيران، وسالك، وتبريد، وأبوظبي الوطنية للتأمين، ولولو للتجزئة القابضة، وطاقة، وجلفار، وسيراميك رأس الخيمة، وغيرها من الشركات.

ومن المتوقع أن تلعب هذه النتائج دوراً محورياً في تحديد توجهات الأسواق على المدى القصير، حيث تسهم الإعلانات المالية في دعم تدفق السيولة نحو الشركات، التي تحقق أداء جيداً ،وتتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.

بموجب اللوائح التنظيمية يجب على الشركات المدرجة الإفصاح عن بياناتها المالية الفصلية في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من نهاية الفترة المالية. ومع اقتراب الموعد النهائي تستعد الشركات للوفاء بالتزاماتها في تقديم النتائج، ما يتيح للمستثمرين فرصة مراجعة وتحليل الأداء المالي لكل شركة.

يتوقع أن تشهد الأسواق نشاطاً ملحوظاً في التداولات، تزامناً مع الإعلان عن النتائج، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من الفرص المتاحة، بناء على الأداء المالي للشركات، ومن المرجح أن يؤدي الأداء الإيجابي لبعض الشركات إلى تحفيز الطلب على أسهمها، ما قد ينعكس إيجاباً على حركة الأسواق ككل.

وقال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن المؤشر العام لسوق دبي المالي شهد استقراراً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 0.4 %، وجاء معظم الأداء الإيجابي من قطاعي الاتصالات والصناعة، وكانت قطاعات خدمات الاتصالات، والصناعة، والعقارات هي الوحيدة ذات الأداء الإيجابي في المؤشر، حيث ارتفعت بنسب 9.43 %، و7.5 %، و0.95 % على التوالي.

أداء متفوق

وذكر أن الأداء المتفوق لأسهم مثل بنك الإمارات دبي الوطني، والعربية للطيران، وسالك قد دفع المؤشر للارتفاع، وتشكل هذه الأسهم حوالي 10 %، و6.5 %، و6.4 % من وزن مؤشر سوق دبي المالي، وارتفعت بنسب 4.6 %، و2 %، و2.5 % على التوالي. وتوقع أن يكون الأسبوع الجاري حافلاً على صعيد إعلان النتائج المالية، حيث تعلن شركات كبرى في سوقي دبي وأبوظبي عن أرباحها للربع الأول من عام 2025.

وأشار إلى أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق مرتفعاً بنسبة 0.49 % للأسبوع الماضي، إذ ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.68 %، وقطاع الطاقة بنسبة 2.18 %، ومن المتوقع أن تعلن شركات كبرى مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عن نتائجها الأسبوع الجاري.