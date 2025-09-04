سوق دبي يغلق قرب 6000 نقطة بتداولات 575 مليون درهم

استحوذت 3 أسهم، وهي: «إعمار العقارية»، و«طلبات»، و«دبي الإسلامي»، على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 332.5 مليون درهم، بما يعادل 57.8% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 575 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي قرب 6000 نقطة، مغلقاً عند 5974.08 نقطة، منخفضاً بـ0.61%. وقفز سهم «الأغذية المتحدة» بالحد الأقصى ليقود ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم أجيليتي للمخازن 3.66%، وطلبات 2.5%، والوطنية الدولية القابضة 1.8%، ودبي للاستثمار 1.76%، فيما انخفضت أسهم سالك 2.74%، ودو 1.9%، وشعاع كابيتال 1.8%، والإمارات دبي الوطني 1.4%. واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 20.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 299.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 279.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) عند 10050.94 نقطة، مرتفعاً 0.17%. وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 117 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 115.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 94.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم رأس الخيمة للأسمنت 4.76%، وآيبيكس للاستثمار 4.3%، وفينكس كروب 4.2%، وأم القيوين للاستثمارات 2.76%، في المقابل، انخفضت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 9.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 7.46%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.4%، وأسمنت الخليج 3.1%.

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.13 تريليونات درهم، بختام تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 3.105 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.025 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي. واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 937.4 مليون درهم في أبوظبي، و575 مليار درهم في دبي، بعد تداول 391.4 مليون سهم، عبر 31.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت معظم البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.45%، والكويتي 0.39%، والقطري 0.37%، والبحرين 0.13%، في حين ارتفعت بورصة مسقط 0.75%.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.45% ليغلق عند 10619 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.3 مليارات ريال. وانخفضت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والأهلي السعودي، والعربي الوطني، وسابك للمغذيات، وبنك البلاد، وأكوا باور، وبنك الرياض، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.454 تريليون جنيه، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 34761 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بشكل طفيف، وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.03% إلى 2975 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.1 ملايين دينار.