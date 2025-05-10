10 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 10 مليارات درهم في 5 جلسات، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.884 تريليونات درهم، أمس، من 3.874 تريليونات بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، منها 2.955 تريليون درهم في سوق أبوظبي، و928.84 ملياراً في سوق دبي. واجتذبت الأسهم المحلية 10.6 مليارات درهم سيولة خلال أسبوع ، منها 8.34 مليارات درهم في أبوظبي، و2.3 مليار درهم في دبي.

وواصل سوق دبي صعوده للأسبوع الخامس مرتفعاً 0.40% وفي أسبوع، تصدر سهم «الصناعات الوطنية القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 3.5%.

وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 3.48%، وسالك 2.7%، ودبي للاستثمار 2.6% واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 692.3 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» مع 317.2 ملايين درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 134.2 مليون درهم في 5 جلسات، محصلة مشتريات بقيمة 950.9 مليون درهم مقابل 816.7 مليون مبيعات. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.49% إلى 9625.97 نقطة في أسبوع.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بريسايت 12.25%، والبحيرة الوطنية للتأمين 10.74%، وغذاء القابضة 9.5%، وإيزي ليس 8.14%، وأيبيكس للاستثمار 6.9%.

فيما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 18.8%، ومجموعة مير 11.98%. وتماسكت مؤشرات الأسهم المحلية، أمس، وتراجع سوق أبوظبي هامشياً بـ0.08% إلى 9625.97 نقطة، فيما انخفض سوق دبي 0.03% إلى 5312.55 نقطة. (دبي - محمد عباس)