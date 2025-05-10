6 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» خلال أسبوع

دبي - محمد عباس، القاهرة - محمد فرج ومحمد أبوزيد

تزينت مؤشرات 6 أسواق عربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي، فيما خالفت بورصتا السعودية ومصر الاتجاه، إذ برزت بورصات خليجية بعد أداء قوي قادته شركات كبرى، في حين لم تسلم أسواق أخرى من موجة جني الأرباح وضغوط السيولة.

سوق دبي

واصل سوق دبي المالي صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.40% في 5 جلسات، مدعوماً بإعلان الشركات والبنوك عن أرباح قوية خلال الربع الأول من عام 2025.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الصناعات الوطنية القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 3.5%، وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 3.48%، وسالك 2.7%، ودبي للاستثمار 2.6%، والعربية للطيران 2.3%، وسوق دبي المالي 2.1%.

في المقابل، تراجعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 16.8%، والوطنية الدولية القابضة 11.7%، ومصرف السلام السودان 10.5%، والإمارات للاستثمار 8.5%، ودبي الوطنية للتأمين 8.15%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.49% إلى مستوى 9625.97 نقطة في أسبوع. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بريسايت 12.25%، والبحيرة الوطنية للتأمين 10.74%.

وغذاء القابضة 9.5%، وإيزي ليس 8.14%، وأيبيكس للاستثمار 6.9% خلال أسبوع، فيما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 18.8%، ومجموعة مير 11.98%، والوطنية للسياحة والفنادق 8.4%، ورابكو للاستثمار 8.24%، والوثبة الوطنية للتأمين 7.4%.

السعودية

خلال الأسبوع، انخفض المؤشر العام للبورصة السعودية «تاسي» بنحو 1.56%، أو ما يعادل 179.56 نقطة مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، لينهي التعاملات عند 11,364.11 نقطة. وخسرت القيمة السوقية خلال الأسبوع 142.86 مليار ريال، لتسجل 9.295 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.437 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

أما لجهة قيم التداولات، فتراجعت إلى 22.88 مليار ريال، مقابل 29.67 مليار ريال. وتراجعت أحجام التداول إلى 1.09 مليار سهم، مقارنة بــ 1.56 مليار سهم بنهاية الأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم سينومي ريتيل قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنسبة 19.76%، تلتها الكيميائية (8.6%) والنهدي (6.14%) والمواساة (5.67%) والماجد للعود (5.05%)، فيما تصدرت أسهم الوطنية قائمة التراجعات بنسبة 12.43%، تلتها الصقر للتأمين (11.48%) وزين السعودية (11.22%) والخليجية العامة (10.8%) وساسكو (10.74%).

الكويت

سجلت المؤشرات الكويتية ارتفاعات أسبوعية جماعية، في الوقت الذي سجلت فيه القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 0.8%.وارتفع مؤشر السوق الأول للكويت بنسبة 1.23% (أو ما يعادل 104.9 نقطة) مُنهياً التعاملات عند مستوى 8,666.80 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% مغلقاً عند 8,010.75 نقطة. وسجل مؤشر السوق الرئيس نمواً بنحو 1.34% في أسبوع، ليصل إلى النقطة 7197.26، رابحاً حوالي 95 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع المنتهي في الأول من مايو.

بالنسبة للقيمة السوقية، فسجلت 47.88 مليار دينار، بزيادة 369 مليون دينار عن مستويات الأسبوع الماضي البالغة 47.51 مليار دينار. فيما تراجعت أحجام التداول بنحو 29% إلى 1.80 مليار سهم، وقيمة التداول 19.59% لتسجل 438.93 مليون دينار، من خلال 100.24 ألف صفقة، وبتراجع نحو 16.5%.

وتصدرت أسهم بيت الطاقة قائمة الأكثر ارتفاعاً (15.55%) تلتها سينما (15.38%) ثم الجزيرة (15.06%) وكميفك (14.91%) والخليجي (14.53%). فيما تصدرت قائمة التراجعات أسهم تعدين (15.52%) وأسيكو (14.46%) وتجاري (13.13%) وبترولية (11%) وأجيال (8.77%).

قطر

وخلال أسبوع، سجل مؤشر بورصة قطر محصلة خضراء، بارتفاع 0.69% (أو 72.41 نقطة)، مُنهياً التعاملات عند مستوى 10520.04 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع 618.59 مليار ريال، مقارنة مع 614.98 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.59%.

وبلغت قيمة التداول نحو 1.96 مليار ريال، 905.37 ملايين سهم، بتنفيذ 88.30 ألف صفقة.وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، جاءت فودافون قطر في الصدارة (9.23%) تلتها بنك لشا (8%) وقطر لنقل الغاز المحدودة (5.6%).

وبنك الدوحة (4.4%) والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (4.4%)، بينما تصدرت أسهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي قائمة التراجعات الأسبوعية (5.5%) تلتها أسهم إنماء (2.9%) وقطر للتأمين (2.6%) وبنك قطر الدولي الإسلامي (2.23%).

البحرين

اختتمت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب، وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليصل إلى 1917 نقطة، في حين صعد مؤشر البحرين الإسلامي 0.23% مغلقاً عند 811 نقطة تقريباً. وشهدت السوق تفوق 16 شركة رابحة مقابل 6 خاسرة، وسط تداولات تجاوزت 13.8 مليون سهم وبقيمة قاربت 3.9 ملايين دينار بحريني.

وتصدرت أسهم سوليدرتي البحرين قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع (19.17%) تلتها أسهم بنك البحرين الإسلامي (13.92%) وأسهم شركة التكافل الدولية (9.84%)، بينما تصدرت أسهم البحرين لتصليح السفن والهندسة قائمة التراجعات بانخفاض (10%) تلتها أسهم شركة البحرين لمواقف السيارات (6.9%) والإثمار القابضة (2.7%).

مسقط

ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.51% (أو نحو 22.16 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية الأسبوع الماضي)، مغلقاً عند مستوى 4351.79 نقطة.

ومن حيث القيمة السوقية، فقد ارتفعت بنسبة 0.7%، إلى 27.333 مليار ريال، مقارنة مع 27.143 مليار ريال في الأسبوع الماضي، وبما يشكل مكاسب بقيمة 189.85 مليون ريال.

كما ارتفعت كمية لتداولات الإجمالية بنسبة 10.23%، وصولاً إلى 197.91 مليون ورقة مالية.وارتفعت قيمة التداولات 3.48%، إلى 28.52 مليون ريال، مقابل 27.56 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم الكروم العمانية قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً من حيث نسبة تغير سعر السهم (15.03%) تلتها العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية (13.21%) ثم سندات أومنفست القابلة للتحول (10.67%) والخليج الدولية للكيماويات (8.70%) وسيمبكورب صلالة (8.25%).

بينما تصدرت سندات العمانية لخدمات التمويل قائمة أكثر خمس أوراق مالية انخفاضاً خلال الأسبوع بـ29%، تلتها أسهم جلفار للهندسة والمقاولات (14.29%) وبركاء للمياه والطاقة (9.62%) ومطاحن صلالة (9.46%) والعمانية للتغليف (7.28%).

بورصة مصر

وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مصر خسائر أسبوعية، إذ تراجع «إيجي إكس 30» بنسبة 1.1%، لينهي تعاملات الأسبوع عند 31772.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» للأسهم الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 9498.35 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12853.27 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة في مصر نحو 23.1 مليار جنيه، ليسجل 2.258 تريليون جنيه، بتراجع 1% عن الأسبوع الماضي.

وارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع إلى 242.6 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 8.586 مليارات ورقة منفذة على 605 آلاف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 222.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.338 مليار ورقة منفذة على 430 ألف عملية خلال الأسبوع.