انحسار التوترات التجارية ينعش الأسهم العالمية

سيطرت حالة من الإيجابية والتفاؤل على مؤشرات الأسهم العالمية مع هدوء التوترات التجارية، اليوم الجمعة.

وارتفعت الأسهم الأمريكية، مع انحسار التوترات التجارية عقب تلميح الرئيس دونالد ترامب إلى قرب إبرام العديد من الصفقات، مع طرحه فكرة خفض التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 80%، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.35% أو 141 نقطة خلال التعاملات إلى 41497 نقطة، كما ارتفع ستاندرد آند بورز 0.45% إلى 5689 نقطة، و«ناسداك» 0.75% أو 132 نقطة إلى 18058 نقطة.

وكتب الرئيس الأمريكي في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على البضائع الصينية يبدو قراراً صائباً، وأن القرار يعود لـ«سكوت بيسنت»، قبل انطلاق المحادثات التجارية مع الصين في سويسرا غداً السبت.

كما تدعمت الأسعار بإعلان رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر أن بلادها اتفقت مع الولايات المتحدة على تسريع محادثاتهما التجارية، وأشارت إلى أن البلدين عازمان على التوصل إلى اتفاق بسرعة.

وارتفع سعر الصندوق الذي يتتبع أسهم العظماء السبعة «راوند هيل ماجنفسنت سفن» 0.85% إلى 48.07 دولاراً، مع صعود سهم «تسلا» 4.4% إلى 297.5 دولاراً.

وارتفع سهم «بينترست» 7.85% إلى 30.05 دولاراً، وانخفض سهم «إكسبيديا» 9.8% إلى 152.45 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين في الربع الأول من العام الجاري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع إجراء مفاوضات مهمة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة مطلع الأسبوع المقبل، مرجحاً خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والبالغة 145%. تمثل تصريحات ترامب في البيت الأبيض، خلال الكشف عن تفاصيل اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أحدث مؤشر على تخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

قفزة أوروبية

وواصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها ليغلق المؤشر داكس الألماني عند أعلى مستوى على الإطلاق وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.4% وصعد المؤشر داكس في فرانكفورت 0.6%، ليرتفع 1.7% خلال الأسبوع.

وقفزت أسهم شركة (بي.بي) 4.4% بعد أن أفاد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز بأن شركات شل وشيفرون وإكسون موبيل وتوتال إنرجيز وأدنوك أجرت حساباتها لاحتمال استحواذها على شركة النفط العملاقة.

وصعد قطاع السيارات 0.8% وكان من بين أفضل المؤشرات الفرعية أداء خلال الأسبوع.

وصعد ستوكس 600 للأسبوع الرابع على التوالي، محققاً مكاسب متواضعة بلغت 0.2% في أسبوع حافل شهد تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة فيما خفضها بنك إنجلترا ربع نقطة مئوية.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم كوميرتس بنك 4% بعد أن حقق البنك الألماني نمواً مفاجئاً في الأرباح بالربع الأول.

وصعد سهم ميديوبانكا 5.4% بعد أن فاقت أرباحه الفصلية توقعات السوق، في ظل محاولات البنك الاستثماري تفادي عرض شراء غير مرغوب فيه من منافسه الأصغر مونتي دي باشي.

وقفزت أسهم شركة بافاريان نورديك 6.1% بعد أن فاقت إيرادات شركة التكنولوجيا الحيوية الدنمركية في الربع الأول توقعات السوق.

انتعاش ياباني

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر مع زيادة الإقبال على المخاطرة وصعد نيكاي 1.56% إلى 37503.33 نقاط، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 27 مارس.

وفي أسبوع تعاملات قصير بسبب عطلات، ارتفع المؤشر 1.83% وسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وزاد مؤشر توبكس 1.29% إلى 2733.49 ليواصل الارتفاع للجلسة الحادية عشرة، في أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر 2017.

وقفز سهم إن.تي.تي داتا 14.26% بعد أن قالت إن.تي.تي إنها ستحول الشركة التابعة إلى شركة خاصة من خلال شراء الأسهم التي لا تملكها بالفعل بسعر 4000 ين للسهم. وهوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 5.57% ليصبح أكبر الخاسرين على مؤشر نيكاي.