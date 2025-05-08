«وول ستريت» تلتقط إشارة إيجابية من ترامب وصعود غالبية مؤشرات الأسهم العالمية



ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن إطار عمل لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو أول اتفاق رئيسي يُبرم منذ فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية استباقية على معظم أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.15 %، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 %، وتقدم مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.74 %.

وأعلن ترامب عن إطار العمل للاتفاقية من المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وستبقى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 % على المملكة المتحدة سارية، وفقاً لرسم بياني نشره ترامب على موقع «تروث سوشيال». ومع ذلك، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 10 % على المملكة المتحدة قد تكون الحد الأدنى للصفقات مع الدول المستقبلية، وقال إن بعضها سيكون أعلى بكثير نظراً لفوائضها التجارية الضخمة. وأضاف ترامب: «التفاصيل النهائية قيد الصياغة. في الأسابيع المقبلة، سنكون على دراية تامة بكل شيء».

وبلغت المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها خلال تداولات أمس، حيث توقع ترامب أن يستمتع المفاوضون الأمريكيون بـ«عطلة نهاية أسبوع جيدة» مع الصين خلال المناقشات التجارية الافتتاحية. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، بنظرائهما الصينيين في سويسرا في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة القضايا التجارية والاقتصادية.

ورفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 %، حتى مع تخفيضه رسومه الجمركية التبادلية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين. وصرح مسؤولون صينيون بأن الاجتماع القادم جاء بناءً على طلب إدارة ترامب.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «CFRA»: هناك تفاؤل متزايد بإمكانية إبرام صفقات قبل انتهاء فترة التهدئة المتبادلة. وأضاف: مع ذلك، فإن بدء المحادثات قد يخفف الضغط على الإدارة لإتمام اتفاقيات مع شركاء تجاريين آخرين على المدى القصير.

وشهدت أسهم التكنولوجيا ارتفاعاً واسعاً بعد أن أعلنت إدارة ترامب أنها سترفع قيود الرقائق التي فُرضت في عهد بايدن. وارتفعت أسهم «ألفابت» بنسبة 2 % بعد أن أصدرت الشركة بياناً يفيد بأن «جوجل» لا تزال تشهد نمواً في استعلامات البحث، رافضة بذلك تقارير صحفية يوم الأربعاء نقلت عن مسؤول تنفيذي في شركة آبل قوله، إن هناك انخفاضاً في البحث على متصفح سفاري مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم «بوينغ» بأكثر من 3 % بعد أن أشار وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستؤدي إلى طلبية طائرات بوينغ بمليارات الدولارات.

كذلك أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا لخفض الرسوم الجمركية في أول اتفاق من نوعه منذ أن أشعل الرئيس الأمريكي حربا تجارية عالمية بفرضه رسوما جمركية. وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مرتفعا 0.4 %، و«داكس» مرتفعاً 1.02%، فيما تراجع «فايننشال تايمز» 0.32 %، وزاد «كاك»0.89%.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي»، إذ اقتفت أسهم الرقائق الإلكترونية أثر صعود أسهم أشباه الموصلات في بورصة وول ستريت، بينما زادت أسهم إن.تي.تي داتا عقب تقرير استحواذ. وأغلق المؤشر 0.41%.