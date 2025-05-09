سهما «إعمار» يستحوذان على 56 % من سيولة سوق دبي

استحوذ سهما «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة 273.9 مليون درهم تعادل 56 % من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 489.9 مليون درهم، بعد إعلانهما عن أرباح قوية خلال الربع الأول من عام 2025.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5314 نقطة، بدعم قطاعي المرافق العامة والاتصالات، ليغلق مؤشر السوق عند 5314.06 نقطة، منخفضاً بـ0.44 %.

وتصدر سهم «بي إتش إم كابيتال» ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 2.3 %، وصعدت أسهم تيكوم 1.95 %، وسوق دبي المالي 1.4 %، وديار للتطوير 1.1 %. في المقابل تراجعت أسهم الإمارات للاستثمار 6.75 %، وتاكسي دبي 2.99 %، وإعمار للتطوير 2.9 %، وطلبات 2.9 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 31 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 267.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 236.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.24% إلى مستوى 9633.73 نقطة خلال جلسة أمس.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 244.6 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 154 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 120.5 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 4 صفقات كبيرة على سهم شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي بقيمة 24.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 20 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 1.24 درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 10.74 %، وأيبيكس للاستثمار 5.48 %، وأسمنت الخليج 4.77 %، وبريسايت 4 %، في حين انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 10 %، ورابكو للاستثمار 8.2 %، وبنك رأس الخيمة الوطني 3.65 %، وفينكس كروب 3 %.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و489.94 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 584.13 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 37.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.30 %، ومسقط 0.03 %، بينما صعدت بورصة قطر 0.40 %، والكويت 0.01 %، والبحرين 0.29 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.21 %.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.30 % ليغلق عند 11364 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.7 مليارات ريال.وانخفضت أسهم السعودي الألماني بنسبة 9 % عند 64.40 ريالا، والبحري، وسابتكو، والدواء بنسب تراوح بين 4 و6 %.

وتصدر سهم الخليجية العامة تراجعات السوق بنسبة 10 % عند 7.76 ريالات، في المقابل ارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 96.50 ريالاً و35.15 ريالاً على التوالي، وصعد سهم أكوا باور بنسبة 1 % عند 299.40 ريالاً.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 44 % في الربع الأول 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتصدر سهم الماجد للعود ارتفاعات السوق بنسبة 10 % عند 129 ريالاً، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول 2025.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، في حين ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 5.9 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21 % ليغلق عند مستوى 31772 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.22 % ليغلق عند مستوى 39624 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.22 % ليغلق عند مستوى 14235 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.17 % ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.02 % ليغلق عند مستوى 12853 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16 % ليغلق عند مستوى 3295 نقطة.